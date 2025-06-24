«Витязь» снялся с чемпионата КХЛ

В ближайшем сезоне примут участие 22 команды. Замены у «Витязя» не будет, тольяттинскую «Ладу» переведут из Восточной в Западную конференцию

Фото: Global Look Press

Подмосковный «Витязь» не примет участия в сезоне 2025/26, сообщила пресс-служба КХЛ.

Таким образом, в ближайшем сезоне примут участие 22 команды.

«Совет директоров КХЛ рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав участников чемпионата КХЛ, после чего правление КХЛ рассмотрит вопрос о переводе хоккейного клуба «Лада» из Восточной в Западную конференцию», — говорится в сообщении.

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«Витязь» выступает в КХЛ с момента ее основания — с сезона 2008/09. Команда четыре раза выходила в плей-офф, где уступала в первом раунде.

В прошлом сезоне «Витязь» занял десятое место в Западной конференции КХЛ и не попал в плей-офф.

В начале июня ТАСС сообщал, что «Витязь» прекратит свое существование из-за недостатка финансирования. Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг говорил, что он и другие люди пытались помочь подмосковной команде решить финансовые проблемы.