В МОК поддержали призыв к олимпийскому перемирию перед Играми в Париже

В МОК поддержали призыв к олимпийскому перемирию перед Играми в Париже

В ООН призвали соблюдать олимпийское перемирие во время Игр в Париже. Россия в ноябре прошлого года не голосовала за соответствующую резолюцию ООН, а Владимир Путин в марте пообещал в этом вопросе «исходить из интересов России»

Фото: Catherine Ivill / Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) приветствовал призыв председателя Генассамблеи ООН Денниса Фрэнсиса соблюдать олимпийское перемирие на время Игр в Париже, сообщается на сайте комитета.

Фрэнсис во вторник призвал воюющие стороны по всему миру согласиться на взаимное прекращение огня на время олимпийского перемирия.

Резолюция о соблюдении олимпийского перемирия, которое должно наступить за семь дней до начала Олимпиады и закончиться через неделю после Паралимпиады, была принята Генассамблеей ООН в ноябре прошлого года. «За» проголосовали 118 стран, Россия и Сирия воздержались, против голосов не было.

Глава МОК Томас Бах заявил, что «в эти трудные времена, когда мы все сталкиваемся с такой конфронтацией, расколом и поляризацией», олимпийское перемирие актуально как никогда.

В марте президент Владимир Путин, комментируя планы Эмманюэля Макрона обсудить с Си Цзиньпином достижение олимпийского перемирия на всех театрах военных действий, пообещал «рассмотреть любые вопросы» и «исходить из интересов России и ситуации в зоне боевого соприкосновения».

На Играх в Париже сможет выступить ограниченное число россиян только в нейтральном статусе и при условии получения допуска от комиссии МОК, которая ранее уже отказала лучшим российским борцам и тхэквондистам.

Санкции к российскому спорту в МОК в октябре объясняли нарушением олимпийского перемирия на Играх в Пекине в феврале 2022 года.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.