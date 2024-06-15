Тарасова фразой «в МОК офонарели» оценила недопуск лучших борцов на Игры
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила ТАСС, что возмущена решением комиссии МОК не допускать ведущих российских борцов на Олимпиаду в Париже.
В опубликованном в субботу списке допущенных спортсменов было только десять борцов (при 16 лицензиях), из них только у Шамиля Мамедова есть медаль крупных международных соревнований — бронза чемпионата мира.
«Они офонарели, если считают, что соревнования без выдающихся спортсменов можно считать Олимпийскими играми, — сказала Тарасова. — Не допущены лучшие по результатам спортсмены».
Тарасова допустила, что «кого-то еще добавят, чтобы выглядеть приличнее», но президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сказал «РБК Спорт», что список, насколько он знает, окончательный.
Ранее отстранения лидеров российской сборной, в том числе Заурбека Сидакова, Заура Угуева и Абдулрашида Садулаева, неоднократно добивалась украинская сторона.