Тарасова фразой «в МОК офонарели» оценила недопуск лучших борцов на Игры

Татьяна Тарасова считает, что без сильнейших атлетов соревнований Олимпиаду проводить нельзя, и выразила надежду, что кого-то из борцов еще добавят в список допущенных. МОК не допустил на Игры самых титулованных спортсменов

Татьяна Тарасова (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила ТАСС, что возмущена решением комиссии МОК не допускать ведущих российских борцов на Олимпиаду в Париже.

В опубликованном в субботу списке допущенных спортсменов было только десять борцов (при 16 лицензиях), из них только у Шамиля Мамедова есть медаль крупных международных соревнований — бронза чемпионата мира.

«Они офонарели, если считают, что соревнования без выдающихся спортсменов можно считать Олимпийскими играми, — сказала Тарасова. — Не допущены лучшие по результатам спортсмены».

Тарасова допустила, что «кого-то еще добавят, чтобы выглядеть приличнее», но президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сказал «РБК Спорт», что список, насколько он знает, окончательный.

Ранее отстранения лидеров российской сборной, в том числе Заурбека Сидакова, Заура Угуева и Абдулрашида Садулаева, неоднократно добивалась украинская сторона.