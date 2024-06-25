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Евро-2024 ,  
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Стала известная первая пара 1/8 финала чемпионата Европы-2024

Стала известная первая пара 1/8 финала Евро-2024 — это Швейцария и Италия
Сюжет
Евро-2024
Матч между Италией и Швейцарией состоится 29 июня в Берлине
Риккардо Калафьори&nbsp;
Риккардо Калафьори  (Фото: Fabio Ferrari/lLaPresse / Global look press)

Швейцария и Италия стали первой парой 1/8 финала чемпионата Европы. Это произошло после того, как итальянцы на последних секундах избежали поражения в матче против хорватов — 1:1.

После трех туров итальянская команда набрала четыре очка и вышла в следующий раунд со второго места в группе, уступив первую строчку испанцам. Швейцарцы также финишировали вторыми, выше них оказались немцы.

Матч между Италией и Швейцарией состоится 29 июня в Берлине.

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Спорт
Фото: Dan Mullan / Getty Images

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи выйдут в 1/8 финала.

В 1/8 финала соперником Испании 30 июня в Кёльне станет одна из четырех команд, занявших третье место в группе. Италия сыграет 29 июня в Берлине со Швейцарией.

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