Стала известная первая пара 1/8 финала чемпионата Европы-2024

Стала известная первая пара 1/8 финала Евро-2024 — это Швейцария и Италия

Матч между Италией и Швейцарией состоится 29 июня в Берлине

Риккардо Калафьори (Фото: Fabio Ferrari/lLaPresse / Global look press)

Швейцария и Италия стали первой парой 1/8 финала чемпионата Европы. Это произошло после того, как итальянцы на последних секундах избежали поражения в матче против хорватов — 1:1.

После трех туров итальянская команда набрала четыре очка и вышла в следующий раунд со второго места в группе, уступив первую строчку испанцам. Швейцарцы также финишировали вторыми, выше них оказались немцы.

Матч между Италией и Швейцарией состоится 29 июня в Берлине.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи выйдут в 1/8 финала.

В 1/8 финала соперником Испании 30 июня в Кёльне станет одна из четырех команд, занявших третье место в группе. Италия сыграет 29 июня в Берлине со Швейцарией.