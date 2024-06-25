Италия вырвала ничью в концовке матча с Хорватией и вышла в плей-офф Евро

Италия вырвала ничью в концовке матча и вышла в плей-офф Евро

Нападающий сборной Италии Маттиа Дзакканьи вырвал ничью в матче с Хорватией в компенсированное время и вывел итальянскую команду в плей-офф Евро

Маттиа Дзакканьи (Фото: Reuters)

Сборная Хорватии сыграла вничью с Италией со счетом 1:1 в матче третьего тура группового этапа Евро-2024. Встреча прошла в Лейпциге.

В составе Хорватии забитым мячом отметился Лука Модрич (55-я минута). У итальянцев отметился Маттиа Дзакканьи (90+8).

Модрич стал самым возрастным игроком, который забивал на чемпионате Европы. Хорват отметился голом в 38 лет и 289 дней.

В 1/8 финала Евро выходят команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места.

В параллельном матче сборная Испании выиграла Албанию со счетом 1:0.

Испания с девятью очками заняла первое место, Италия с шестью — второе, хорваты с тремя — третье, албанцы с одним — четвертое.

В 1/8 финала соперником Испании 30 июня в Кёльне станет одна из четырех команд, занявших третье место в группе. Италия сыграет 29 июня в Берлине со Швейцарией.