Албания на 95-й минуте спаслась от поражения в матче Евро-2024 с Хорватией

Албания на 95-й минуте спаслась от поражения в матче Евро с Хорватией

Матч в Гамбурге завершился со счетом 2:2. Хорваты пропустили еще на 11-й минуте. Во втором тайме Крамарич сравнял счет, через две минуты Гясуля отправил мяч в свои ворота, но спас команду от проигрыша на 95-й

Фото: Dan Mullan / Getty Images

Сборная Хорватии сыграла вничью с командой Албании на групповом этапе чемпионата Европы, который проходит в Германии.

Матч группы В прошел в Гамбурге и завершился со счетом 2:2.

У албанцев на 11-й минуте отличился Казим Лачи.

Хорваты сравняли на 74-й минуте — забил Андрей Крамарич, а уже спустя две минуты мяч попал в ворота албанцев рикошетом от Клауса Гясули. Он же спас свою сборную, забив на пятой компенсированной минуте.

По ходу матча хорваты нанесли 22 удара по воротам (10 в створ) и владели мячом 67,1%, у албанцев — 15 ударов (7 в створ).

Крамаричу в среду исполнилось 33 года. Он стал третьим игроком в истории Евро, отличившимся в свой день рождения после Жан-Франсуа Домерга (1984) и Уэсли Снейдера (2008).

Гясуля — второй игрок в истории, забивший и в свои, и в чужие ворота в матче Евро, после Антона Ондруша в матче Чехословакия — Нидерланды в 1976 году.

Перед матчем Opta оценивала вероятность победы хорватов в 62,9%, а албанцев — всего в 15,7%. Команды впервые играли друг с другом на официальном турнире.

Лучшим результатом хорватов на Евро были четвертьфиналы в 1996 и 2008 годах. Албанцы в последний раз обыгрывали команду из топ-10 рейтинга ФИФА в 2015 году (Францию), а на Евро играют во второй раз в истории и пока одержали только одну победу в пяти матчах.

Сборная Албании в первом матче уступила Италии со счетом 1:2. В третьем туре албанцы сыграют с испанцами 24 июня.

Хорваты в предыдущем матче разгромно уступили испанцам (0:3), а завершать групповой этап будут 24 июня игрой с итальянцами.

Испанцы и итальянцы сыграют между собой в четверг, 20 июня.

В группе B лидирует Испания (3 очка), на втором месте идет Италия (3), на третьем — Албания (1), на четвертом — Хорватия (1). Из групп в плей-офф выходят по две лучшие команды, а также четыре лучшие сборные из занявших третьи строчки.