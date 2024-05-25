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В UFC захотели провести бой непобежденного россиянина и Стерлинга

В UFC захотели провести бой непобежденного россиянина Евлоева и Стерлинга
Поединок между Мовсаром Евлоевым и экс-чемпионом UFC в легчайшем весе может пройти в июле или августе
Мовсар Евлоев (слева)
Мовсар Евлоев (слева) (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

UFC заинтересован в проведении поединка между россиянином Мовсаром Евлоевым и экс-чемпионом промоушена в легчайшем весе, американцем Алджамейном Стерлингом. Об этом ТАСС сообщил менеджер российского бойца Саят Абдрахманов.

«Бой Мовсара и Стерлинга очень реален. UFC заинтересован в этом поединке. Дата боя упирается в готовность Стерлинга, который залечивал травмы. Мовсар уже готов с ним выступить в июле или августе. Как только утвердят дату, будет анонс», — сказал Абдрахманов.

Россиянин поднялся на одну позицию в рейтинге лучших тяжеловесов UFC
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Александр Волков (слева)

Евлоев сейчас занимает пятое место в рейтинге лучших бойцов UFC в полулегком весе, Стерлинг — восьмое. Чемпионом в этой весовой категории является представляющий Испанию Илия Топурия.

Евлоеву 30 лет, на его счету 18 побед и ни одного поражения. В активе 34-летнего Стерлинга 24 победы и четыре поражения.

Россиянин свой последний бой провел в январе, победив британца Арнольда Аллена решением судей. Глава UFC Дэйна Уайт позднее назвал этот поединок самым скучным из тех, что когда-либо видел.

Стерлинг в апреле победил решением судей соотечественника Кэлвина Каттара. Титула UFC в легчайшем весе он лишился в августе 2023 года, уступив Шону О'Мэлли, после чего перешел в полулегкий вес.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Мовсар Евлоев Алджамейн Стерлинг
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