В UFC захотели провести бой непобежденного россиянина и Стерлинга
UFC заинтересован в проведении поединка между россиянином Мовсаром Евлоевым и экс-чемпионом промоушена в легчайшем весе, американцем Алджамейном Стерлингом. Об этом ТАСС сообщил менеджер российского бойца Саят Абдрахманов.
«Бой Мовсара и Стерлинга очень реален. UFC заинтересован в этом поединке. Дата боя упирается в готовность Стерлинга, который залечивал травмы. Мовсар уже готов с ним выступить в июле или августе. Как только утвердят дату, будет анонс», — сказал Абдрахманов.
Евлоев сейчас занимает пятое место в рейтинге лучших бойцов UFC в полулегком весе, Стерлинг — восьмое. Чемпионом в этой весовой категории является представляющий Испанию Илия Топурия.
Евлоеву 30 лет, на его счету 18 побед и ни одного поражения. В активе 34-летнего Стерлинга 24 победы и четыре поражения.
Россиянин свой последний бой провел в январе, победив британца Арнольда Аллена решением судей. Глава UFC Дэйна Уайт позднее назвал этот поединок самым скучным из тех, что когда-либо видел.
Стерлинг в апреле победил решением судей соотечественника Кэлвина Каттара. Титула UFC в легчайшем весе он лишился в августе 2023 года, уступив Шону О'Мэлли, после чего перешел в полулегкий вес.
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