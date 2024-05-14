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Россиянин поднялся на одну позицию в рейтинге лучших тяжеловесов UFC

Россиянин Волков поднялся на одну позицию в рейтинге лучших тяжеловесов UFC
Александр Волков обошел американца Стипе Миочича и поднялся с шестой на пятую строчку рейтинга. Чемпионом UFC в тяжелой весовой категории является американец Джон Джонс
Александр Волков (слева)
Александр Волков (слева) (Фото: Mark Evans / Getty Images)

Россиянин Александр Волков поднялся на одну позицию в рейтинге лучших бойцов UFC в тяжелом весе. Новый рейтинг опубликован на сайте промоушена.

35-летний россиянин обошел американца Стипе Миочича и теперь занимает пятую строчке в рейтинге.

На две позиции, с 12-й на 10-ю, поднялся американец Деррик Льюис, который на прошлой неделе нокаутировал бразильца Родриго Насименто в главном бою турнира UFC Fight Night.

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Чемпионом UFC в тяжелом весе является американец Джон Джонс. Первую строчку рейтинга занимает временный обладатель титула англичанин Том Аспиналл, вторую француз Сирил Ган, на третьем месте расположился россиянин Сергей Павлович.

Бой Волкова против Павловича будет одним из главных на турнире UFC 22 июня в Саудовской Аравии.

В своем последнем бою в сентябре 2023 года Волков одержал победу над австралийцем Таем Туивасой. Всего на счету спортсмена 37 побед и десять поражений в смешанных единоборствах.

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Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Александр Волков (боец UFC)

Недвижимость

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