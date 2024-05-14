Россиянин Волков поднялся на одну позицию в рейтинге лучших тяжеловесов UFC

Россиянин поднялся на одну позицию в рейтинге лучших тяжеловесов UFC

Александр Волков обошел американца Стипе Миочича и поднялся с шестой на пятую строчку рейтинга. Чемпионом UFC в тяжелой весовой категории является американец Джон Джонс

Александр Волков (слева) (Фото: Mark Evans / Getty Images)

Россиянин Александр Волков поднялся на одну позицию в рейтинге лучших бойцов UFC в тяжелом весе. Новый рейтинг опубликован на сайте промоушена.

35-летний россиянин обошел американца Стипе Миочича и теперь занимает пятую строчке в рейтинге.

На две позиции, с 12-й на 10-ю, поднялся американец Деррик Льюис, который на прошлой неделе нокаутировал бразильца Родриго Насименто в главном бою турнира UFC Fight Night.

Чемпионом UFC в тяжелом весе является американец Джон Джонс. Первую строчку рейтинга занимает временный обладатель титула англичанин Том Аспиналл, вторую француз Сирил Ган, на третьем месте расположился россиянин Сергей Павлович.

Бой Волкова против Павловича будет одним из главных на турнире UFC 22 июня в Саудовской Аравии.

В своем последнем бою в сентябре 2023 года Волков одержал победу над австралийцем Таем Туивасой. Всего на счету спортсмена 37 побед и десять поражений в смешанных единоборствах.