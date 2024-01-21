Глава UFC назвал бой россиянина самым скучным в истории
Президент UFC Дэйна Уайт заявил на пресс-конференции, что победный бой россиянина Мовсара Евлоева испортил настроение всем зрителям турнира в Торонто.
Евлоев победил британца Арнольда Аллена решением судей, продлив свою победную серию до 18 боев. В UFC Евлоев выиграл восемь поединков, все решением судей.
«Это был самый скучный бой, который кто-либо когда-нибудь видел. <...> Знаете, кто проиграл в этом бою? Фанаты», — сказал Уайт.
Евлоев после боя признал, что от него ждут досрочных побед, и отметил, что считает себя следующим претендентом на титул чемпиона.
Евлоев выступает в UFC с 2019 года. Россиянин перед боем был девятым в рейтинге бойцов полулегкого веса (до 66 кг).
В главном бою турнира UFC 297 в Торонто американец Шон Стриклэнд потерял пояс чемпиона в среднем весе, проиграв раздельным решением судей Дрикусу дю Плесси из ЮАР.
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