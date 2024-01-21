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Глава UFC назвал бой россиянина самым скучным в истории

Глава UFC — о бое Евлоева: самый скучный из тех, что кто-либо когда-нибудь видел
Мовсар Евлоев победил Арнольда Аллена, завершив восьмой бой в UFC решением судей. Дэйна Уайт считает, что проиграли в этом поединке в первую очередь болельщики, которым было скучно
Мовсар Евлоев (справа)
Мовсар Евлоев (справа) (Фото: Nathan Denette / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент UFC Дэйна Уайт заявил на пресс-конференции, что победный бой россиянина Мовсара Евлоева испортил настроение всем зрителям турнира в Торонто.

Евлоев победил британца Арнольда Аллена решением судей, продлив свою победную серию до 18 боев. В UFC Евлоев выиграл восемь поединков, все решением судей.

«Это был самый скучный бой, который кто-либо когда-нибудь видел. <...> Знаете, кто проиграл в этом бою? Фанаты», — сказал Уайт.

Евлоев после боя признал, что от него ждут досрочных побед, и отметил, что считает себя следующим претендентом на титул чемпиона.

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Мовсар Евлоев

Евлоев выступает в UFC с 2019 года. Россиянин перед боем был девятым в рейтинге бойцов полулегкого веса (до 66 кг).

В главном бою турнира UFC 297 в Торонто американец Шон Стриклэнд потерял пояс чемпиона в среднем весе, проиграв раздельным решением судей Дрикусу дю Плесси из ЮАР.

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