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Ferrari изменила название команды в «Формуле-1» из-за спонсора

Ferrari изменила название команды на Scuderia Ferrari HP в «Формуле-1»
Американская компания Hewlett Packard стала титульным спонсором итальянской команды, полное название которой теперь будет Scuderia Ferrari HP
Фото: Vladimir Rys / Bongarts / Getty Images
Фото: Vladimir Rys / Bongarts / Getty Images

Американский производитель персональных компьютеров и принтеров компания Hewlett Packard (HP) стал титульным спонсором команды «Формула-1» Ferrari. Об этом сообщается на сайте HP.

HP и Ferrari заключили многолетний контракт, не уточняется, на какой срок. Полное название команды в «Формуле-1» теперь будет Scuderia Ferrari HP.

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Фото: Mirco Lazzari / Getty Images

Логотип HP впервые появится на болидах Ferrari в преддверии Гран-при Майами, который пройдет с 3 по 5 мая.

HP стала первым титульным спонсором итальянской команды с 2021 года, когда она называлась Scuderia Ferrari Mission Winnow в рамках контракта с американским табачным гигантом Philip Morris International.

Сейчас основными пилотами команды являются монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс-младший. Команда занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 151 очко.

SportBusiness писал, что сделка Ferrari с HP поможет команде позволить себе зарплату семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона, который заменит Сайнса в начале следующего сезона.

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Иван Витченко Иван Витченко
Формула-1 Ferrari Hewlett Packard
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