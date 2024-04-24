Ferrari изменила название команды в «Формуле-1» из-за спонсора
Американский производитель персональных компьютеров и принтеров компания Hewlett Packard (HP) стал титульным спонсором команды «Формула-1» Ferrari. Об этом сообщается на сайте HP.
HP и Ferrari заключили многолетний контракт, не уточняется, на какой срок. Полное название команды в «Формуле-1» теперь будет Scuderia Ferrari HP.
Логотип HP впервые появится на болидах Ferrari в преддверии Гран-при Майами, который пройдет с 3 по 5 мая.
HP стала первым титульным спонсором итальянской команды с 2021 года, когда она называлась Scuderia Ferrari Mission Winnow в рамках контракта с американским табачным гигантом Philip Morris International.
Сейчас основными пилотами команды являются монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс-младший. Команда занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 151 очко.
SportBusiness писал, что сделка Ferrari с HP поможет команде позволить себе зарплату семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона, который заменит Сайнса в начале следующего сезона.
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