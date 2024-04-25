Анчелотти назвал сроки возвращения порвавшего «кресты» вратаря «Реала»

Анчелотти: порвавший «кресты» Куртуа будет готов к матчу с «Кадисом» 4 мая

Тибо Куртуа получил травму за два дня до старта сезона в августе и сможет выйти на поле 4 мая против «Кадиса»

Тибо Куртуа (Фото: Florencia Tan Jun / Getty Images)

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа восстановился после разрыва крестообразной связки колена и сможет сыграть 4 мая с «Кадисом». Об этом сообщил главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти, которого цитирует пресс-служба клуба.

Куртуа получил травму на тренировке команды 10 августа, за два дня до старта сезона. В декабре Куртуа заявил, что не сможет сыграть на чемпионате Европы.

«Куртуа в порядке, он поедет с нами на следующей неделе и будет доступен против «Кадиса», — сказал тренер.



Мадридцы 26 апреля сыграют на выезде с «Реал Сосьедад», а 30 апреля — в Мюнхене с «Баварией» в Лиге чемпионов. Матч с «Кадисом» пройдет в Мадриде.

Куртуа играет за «Реал» с 2018 года.

«Реал» с отрывом в 11 очков лидирует в чемпионате Испании за шесть туров до конца.