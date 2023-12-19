Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Куртуа пропустит Евро-2024 из-за травмы

Голкипер в августе порвал переднюю крестообразную связку левого колена. По словам Куртуа, он в любом случае не успеет набрать форму к началу чемпионата Европы, поэтому не собирается занимать в национальной команде чужое место

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Голкипер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа пропустит чемпионат Европы 2024 года из-за травмы. Об этом 31-летний футболист рассказал в интервью Sporza.

«Из-за травмы у меня не будет чемпионата Европы. Сначала мне нужно восстановиться на все 100%, поэтому дату возвращения лучше не ставить. Если повезет, смогу сыграть в мае. Но тогда в любом случае не смогу быть на 100% готовым к большому турниру», — сказал Куртуа.

По словам голкипера, он не собирается занимать место других голкиперов в сборной. «Думаю, что лучше сразу внести ясность. Я не собираюсь быть в воротах с готовностью в 80%, пока у нас есть другие хорошие вратари. Я отойду в сторону и просто будут в июне еще одним болельщиком. Надеюсь, что сборная выигрывает титул чемпиона Европы», — заключил Куртуа.

Голкипер «Реала» 10 августа порвал переднюю крестообразную связку левого колена на тренировке команды. Срок восстановления после такой травмы составляет минимум полгода.

Куртуа 31 год, он играет за «Реал» с 2018 года, в прошлом сезоне на его счету 49 матчей. Вместе с мадридским клубом бельгиец дважды победил в чемпионате Испании, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и другие трофеи.

В сборной Куртуа провел 102 матча, помог команде завоевать бронзовые медали на чемпионате мира 2018 года в России.

Финальная часть Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Бельгии, которую возглавляет бывший тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско, попала в группу со Словакией, Румынией и одним из победителей предстоящих в марте стыковых матчей.