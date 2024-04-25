Кубок Гагарина 2024 года стал самым посещаемым в истории КХЛ

Плей-офф-2024 также стал рекордным по средней посещаемости (9396), побив статистику сезона-2018/19 по этому показателю (8659)

Плей-офф. Финал. «Металлург» (Магнитогорск) - «Локомотив» (Ярославль) (Фото: Кузьмин Юрий / КХЛ)

Кубок Гагарина 2024 года в сумме посетили 751 703 зрителя, сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Этот показатель является лучшим в истории лиги.

Предыдущий рекорд (729 876 зрителей) был установлен в сезоне-2022/23. Завершившийся плей-офф-2024 также стал рекордным по средней посещаемости (9396), побив статистику сезона-2018/19 по этому показателю (8659).

Магнитогорский «Металлург» 24 апреля победил в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина у ярославского «Локомотива» и третий раз в своей истории завоевал этот трофей. Лучшим хоккеистом серии был признан голкипер магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков.

Регулярный чемпионат КХЛ‑2023/24 также стал лучшим в истории лиги по средней посещаемости — она составила 6622 зрителя. До этого рекорд (6 492 зрителя) был установлен в сезоне-2019/20. На «СКА-Арене» был установлен рекорд посещаемости матчей КХЛ в закрытых помещениях (23 905 зрителей).

