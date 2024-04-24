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«Металлург» третий раз в истории завоевал Кубок Гагарина

«Металлург» победил «Локомотив» и третий раз в истории завоевал Кубок Гагарина
Магнитогорский выиграл финальную серию плей-офф КХЛ у ярославского «Локомотива» всухую. Ранее «Металлург» брал трофей в 2014 и 2016 годах
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Магнитогорский «Металлург» в гостях обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 2:1 в четвертом матче финальной серии плей-офф КХЛ и завоевал Кубок Гагарина.

В составе победителей шайбы забросили Денис Зернов (40-я минута) и Даниил Вовченко (52). У проигравших отличился Ярослав Лихачев (9).

«Металлург» выиграл финальную серию всухую — 4–0. Второй раз в истории КХЛ финал завершился всухую, первый раз эту случилось в 2019 году, когда ЦСКА победил омский «Авангард».

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«Локомотив» во второй раз и впервые с 2009 года играл в финале Кубка Гагарина, «Металлург» — в пятый, он ранее брал трофей в 2014 и 2016 годах.

«Металлург» стал третьим клубом в истории КХЛ, трижды выигрывавшим Кубок Гагарина. Столько же победу у «Ак Барса» (2009, 2010, 2018) и ЦСКА (2019, 2022, 2023).

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин проиграл уже третий финал плей-офф КХЛ. Ранее он дважды уступал в решающий сериях во главе ЦСКА (2018, 2021).

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин возглавил команду перед началом сезона, пять предыдущих лет он провел в череповецкой «Северстали».

В этом сезоне ярославский клуб стал третьим в Западной конференции, в плей-офф обыграл московский ЦСКА (4:1), омский «Авангард» (4:3) и челябинский «Трактор» (4:0).

«Металлург» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Восточной конференции, в плей-офф победил хабаровский «Амур» (4:2), московский «Спартак» (4:2) и екатеринбургский «Автомобилист» (4:3).

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Локомотив Ярославль
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