«Эксперимент удался». Что говорят об итогах плей-офф КХЛ

«Металлург» выиграл четвертый матч финальной серии плей-офф КХЛ у ярославского «Локомотива» и третий раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Что говорят об итогах плей-офф КХЛ — в материале «РБК Спорт»

Игроки «Металлурга» (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Магнитогорский «Металлург» в гостях обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 2:1 в четвертом матче финальной серии плей-офф КХЛ и завоевал Кубок Гагарина. «Металлург» выиграл финальную серию всухую — 4–0.

«Металлург» стал третьим клубом в истории КХЛ, трижды выигрывавшим Кубок Гагарина. Столько же побед у «Ак Барса» (2009, 2010, 2018) и ЦСКА (2019, 2022, 2023).

Голкипер магнитогорского клуба Илья Набоков был признан самым ценным игроком (MVP) плей-офф КХЛ. В финальной серии 21-летний Набоков пропустил лишь три шайбы в четырех матчах, один раз сыграв на ноль. Он стал самым молодым MVP плей-офф в истории КХЛ, на момент победы в Кубке его возраст — 21 год и 32 дня. Предыдущий рекорд принадлежал Илье Сорокину (сезон 2018/19, 23 года и 128 дней).

С нынешнего сезона в КХЛ впервые ввели перекрестный плей-офф. Со второго раунда команды разделили на группы. В первой лучшая из оставшихся команд Запада сыграла с четвертой командой Востока, другую пару составили вторая из оставшихся по посеву команда Востока и третья команда Запада. Во второй группе первая команда Востока сыграла против четвертой команды Запада, вторая команда Запада — против третьей команды Востока. «РБК Спорт» собрал мнения экспертов о финале Кубка Гагарина и главных итогах плей-офф КХЛ.

Мнение экспертов

Валерий Каменский, вице-президент Континентальной хоккейной лиги и член правления Федерации хоккея России

«Хочу поздравить «Металлург» с достойной победой. Магнитогорск больше хотел выиграть, заставлял соперника ошибаться и забивал голы на тех ошибках, которые допускал «Локомотив». В этой серии у им не хватило остроты в нападении. От этого и результат. Хоккей был красивый, достойный. Игры были интересные. В некоторых матчах чаша весов была на волоске в одну и другую сторону», — заявил Каменский «РБК Спорт».

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин возглавил команду перед началом сезона, пять предыдущих лет он провел в череповецкой «Северстали». 50-летний Разин впервые в тренерской карьере прошел первый раунд плей-офф и сразу завоевал Кубок Гагарина.

«Розыгрыш экспериментальный из-за перекрестных матчей. Естественно, я считаю, что эксперимент удался. Мы получили красивый хоккей, неожиданные результаты, тем хоккей и красив. По игрокам мне понравился вратарь «Металлурга» Илья Набоков, который выручал команду. И конечно, Разин пришел в команду и сходу собрал коллектив, который сумел выиграть Кубок Гагарина. Разочарований в розыгрыше никаких нет, есть результат, который показывает — кто лучше сыграл, кто лучше, а это уже внутри команды надо разбираться», — сказал он.

Алексей Дементьев, бывший скаут клубов НХЛ «Оттава» и «Нэшвилл»

«Шикарный плей-офф. Очень много непредсказуемого. Интрига сохранялась до самого последнего матча. Перекрестные матчи — это шикарный опыт. Однозначно это стало украшением турнира. С удовольствием поздравлю «Металлург» и Разина с этой победой. В течение сезона были определенные предпосылки к тем результатам, которые добились команды. Но то, что «Локомотив» и «Металлург» играли в финале — это заслужено и логично. Обе команды показали очень хороший хоккей, сильную тренерскую мысль. «Локомотив» также сделал огромный шаг вперед в своем развитии. Ждем, когда они поднимут Кубок над своей головой. По ходу сезона было не так много положительных публикаций в прессе по отношению к ярославскому клубу, но команда доказала, что она является законодателем моды на текущий момент. Магнитогорск — большие молодцы, особенно Разин. Они использовали своих молодых воспитанников, дали играть им по полной. Никто не мог представить, что первая тройка будет в таком сочетании. Денис Зернов, Никита Гребенкин, Роман Канцеров будут лидерами команды и задавать тон. Конечно, нельзя не упомянуть о вратарях и в частности об Илье Набокове — сыграть четыре игры на ноль дорогого стоит. Он в полной мере проявил морально-волевые качества», — сказал Дементьев «РБК Спорт»

Алексей Терещенко, экс-игрок московского «Динамо», трехкратный чемпион мира по хоккею

«Металлург» молодцы, выиграли заслужено. Ребята молодцы. Нынешний розыгрыш плей-офф выдался очень хорошим. Многие ребята стали открытием. Хочется выделить из Магнитогорска, они стали чемпионами — Канцеров, Силантьев, Гребенкин, Юров. В принципе, они прилично сыграли, большие молодцы. Ярославлю нужно пожелать дальнейших успехов, очень классная команда, которая весь сезон провела ровно, но последний шаг не удался», — сказал Терещенко «РБК Спорт».

Александр Зайцев, бывший арбитр международной категории

«Выиграла действительно сильнейшая команда. «Локомотив» не смог подстроиться под них совершенно, а «Металлург» на удивление использовал все, что можно. Розыгрыш интересный, судьи в плей-офф давали командам играть, хоккеисты чувствуют себя по-другому и дают возможность играть пожестче. Перекрестные матчи были очень интересны. Нужно также продолжать. Открытием стали половина команды магнитогорского клуба. Вратарь «Металлурга» Набоков — зверюга. Парню всего 21 год, а он уже так играет. Единственное, на него сейчас могут охотиться в НХЛ, но это уже другой вопрос», — сказал Зайцев «РБК Спорт».

Алексей Морозов, президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)

«Отличный финал! Конечно, ничто не предвещало, что счет будет 4–0. Встретились две сильные команды, которые на протяжении всего сезона и плей‑офф показывали отличный хоккей. Все матчи были упорные, но «Металлургу» больше повезло. Перед финалом многие ставили больше на «Локомотив» из‑за того, что он опытнее. Но тем и интересен хоккей, что это непредсказуемо для всех. Поздравляю «Металлург» с заслуженной победой, многое для этого было сделано. Хотел бы отметить тренера Андрея Разина, который прошел свой путь с детского хоккея, работал во всех лигах и добрался до Кубка Гагарина, а также руководство «Металлурга», — цитирует Морозова «Матч ТВ».