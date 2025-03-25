Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал крупного турнира в Майами в паре
Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Майами в парном разряде.
Во втором круге 17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер обыграли китаянок Сюй Ифань и Ян Чжаосюань со счетом 6:1, 6:2.
Их следующими соперницами станут россиянка Екатерина Александрова и американка Пейтон Стернс.
В прошлом году на Олимпийских играх в Париже Шнайдер и Андреева впервые играли вместе в паре и дошли до финала, уступив там итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини. В этом сезоне они выиграли турнир в Брисбене и дошли до полуфинала Australian Open и на «тысячнике» в Дохе.
В парном рейтинге WTA Шнайдер занимает 26-е место, а Андреева — 29-е.
Турнир в Майами завершится 29 марта, призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн. Соревнования категории WTA-1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.
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