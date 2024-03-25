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Клуб КХЛ не стал увольнять тренера после вылета в первом раунде плей-офф

«Салават Юлаев» продлит контракт с главным тренером Виктором Козловым
Виктор Козлов с 2020 года работал в тренерском штабе «Салавата Юлаева», а последние два сезона возглавляет команду. В первом раунде Кубка Гагарина уфимцы проиграли «Трактору»
Виктор Козлов (в центре)
Виктор Козлов (в центре) (Фото: Официальный сайт ХК «‎Салават Юлаев» (Уфа))

Уфимский «Салават Юлаев» продлит соглашение с главным тренером Виктором Козловым, сообщила пресс-служба клуба КХЛ.

Гендиректор клуба Ринат Баширов сообщил, что глава Башкортостана Радий Хабиров предложил Козлову продолжить работу в клубе.

«Вскоре мы подпишем контракт и приступим к формированию команды и тренерского штаба», — отметил Баширов.

Козлов возглавляет команду с мая 2022 года, а с 2020 года работал в штабе уфимцев. В 2009–2012 годах он играл за клуб на позиции центрфорварда.

«Трактор» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
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Фото:Официальный сайт ХК «‎Трактор» (Челябинск)

В этом сезоне «Салават Юлаев» занял третье место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф проиграл челябинскому «Трактору» (2–4).

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев
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