Клуб КХЛ не стал увольнять тренера после вылета в первом раунде плей-офф
Уфимский «Салават Юлаев» продлит соглашение с главным тренером Виктором Козловым, сообщила пресс-служба клуба КХЛ.
Гендиректор клуба Ринат Баширов сообщил, что глава Башкортостана Радий Хабиров предложил Козлову продолжить работу в клубе.
«Вскоре мы подпишем контракт и приступим к формированию команды и тренерского штаба», — отметил Баширов.
Козлов возглавляет команду с мая 2022 года, а с 2020 года работал в штабе уфимцев. В 2009–2012 годах он играл за клуб на позиции центрфорварда.
В этом сезоне «Салават Юлаев» занял третье место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф проиграл челябинскому «Трактору» (2–4).
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