Клуб КХЛ не стал увольнять тренера после вылета в первом раунде плей-офф

Виктор Козлов с 2020 года работал в тренерском штабе «Салавата Юлаева», а последние два сезона возглавляет команду. В первом раунде Кубка Гагарина уфимцы проиграли «Трактору»

Виктор Козлов (в центре) (Фото: Официальный сайт ХК «‎Салават Юлаев» (Уфа))

Уфимский «Салават Юлаев» продлит соглашение с главным тренером Виктором Козловым, сообщила пресс-служба клуба КХЛ.

Гендиректор клуба Ринат Баширов сообщил, что глава Башкортостана Радий Хабиров предложил Козлову продолжить работу в клубе.

«Вскоре мы подпишем контракт и приступим к формированию команды и тренерского штаба», — отметил Баширов.

Козлов возглавляет команду с мая 2022 года, а с 2020 года работал в штабе уфимцев. В 2009–2012 годах он играл за клуб на позиции центрфорварда.

В этом сезоне «Салават Юлаев» занял третье место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф проиграл челябинскому «Трактору» (2–4).