«Трактор» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
Челябинский «Трактор» победил уфимский «Салават Юлаев» в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.
В воскресенье в Челябинске прошел шестой матч серии, который завершился волевой победой хозяев со счетом 4:2 (0:2, 1:0, 3:0).
У победителей отличились Чарльз Робинсон (21-я и 60-я минуты), Виталий Кравцов (42) и Семен Дер-Аргучинцев (58). У уфимцев забивали Иван Дроздов и Егор Сучков (оба на 17-й минуте).
Счет в серии до четырех побед стал 4–2.
В прошлом сезоне «Трактор» в плей-офф не попал. Лучшим результатом челябинского клуба в Кубке Гагарина был финал в 2013 году, в котором они проиграли московскому «Динамо» в шести матчах.
Во втором раунде соперником «Трактора» будет команда из Западной конференции.
В КХЛ пока определились шесть из восьми участников второго раунда плей-офф: СКА, «Авангард», «Трактор», «Автомобилист», «Спартак» и «Локомотив».
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