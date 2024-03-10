«Трактор» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

«Трактор» победил «Салават Юлаев» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина

В шестой встрече серии «Трактор» отыгрался с 0:2 у «Салавата Юлаева». Дубль оформил Чарльз Робинсон

Фото: Официальный сайт ХК «‎Трактор» (Челябинск)

Челябинский «Трактор» победил уфимский «Салават Юлаев» в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.

В воскресенье в Челябинске прошел шестой матч серии, который завершился волевой победой хозяев со счетом 4:2 (0:2, 1:0, 3:0).

У победителей отличились Чарльз Робинсон (21-я и 60-я минуты), Виталий Кравцов (42) и Семен Дер-Аргучинцев (58). У уфимцев забивали Иван Дроздов и Егор Сучков (оба на 17-й минуте).

Счет в серии до четырех побед стал 4–2.

В прошлом сезоне «Трактор» в плей-офф не попал. Лучшим результатом челябинского клуба в Кубке Гагарина был финал в 2013 году, в котором они проиграли московскому «Динамо» в шести матчах.

Во втором раунде соперником «Трактора» будет команда из Западной конференции.

В КХЛ пока определились шесть из восьми участников второго раунда плей-офф: СКА, «Авангард», «Трактор», «Автомобилист», «Спартак» и «Локомотив».