Тренер сборной назвал олимпийцев от России «желающими получать плевки»

Мамедов считает, что 85% общества не поддержит российских спортсменов, кто поедет на Олимпиаду

Ильгар Мамедов (Фото: Владимир Гердо/ТАСС)

Большая часть российского общества не поддержит спортсменов, решивших выступать на Олимпийских играх в 2024 году в Париже под нейтральным флагом. Такое мнение высказал президент Федерации фехтования России (ФФР) и тренер сборной России Ильгар Мамедов, которого цитирует «РИА Новости».

«Я понимаю тех, у кого сумасшедшее желание поехать и выиграть. Но ехать (на таких условиях) — вообще этого не понимаю, — отметил глава федерации. — В чем смысл? Наверно, ты хочешь, чтобы тебе плевали в спину, потому что 85% общества не поддержит тех, кто туда поедет».

Мамедов подчеркнул, что «нужно честно себе сказать, кого любишь больше: себя или страну»

«Если ты представляешь не страну, а просто себя, тогда надо вспомнить, откуда ты взялся и стал спортсменом, — добавил тренер. — Родился и сразу им стал? Или тебя все-таки страна поднимала? Если ты все это забыл и стал великим, ну поезжай на Олимпийские игры».

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил против бойкота Олимпиады. «Если будет возможность у спортсменов, то, наверное, надо ехать», — заявил вице-премьер после заседания исполкома МОК, на котором стало известно, что не более 55 российских спортсменов смогут выступить на Олимпиаде.

В то же время министр спорта Олег Матыцин в интервью ТАСС подчеркнул, что Олимпиаду бойкотировать нельзя. «Хочу еще раз отметить нашу позицию: нельзя категорично бойкотировать Олимпийские игры и заставлять это делать спортсменов, отобравшихся на них», — сказал Матыцин.

Также Матыцин заявил, что для России Олимпийские игры не являются главным стартом, так как «большинство спортсменов туда не поедут».

На данный момент известно, что россияне не смогут выступить более чем в 20 из 36 видов спорта. При этом олимпийские лицензии для участия в Игра-2024 получили порядка 30 россиян, но допущены пока только 12 человек.

Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что олимпийцы не смогут получить выплаты от ОКР и Минспорта из-за санкций. Он также сообщил, что участники Игр не могут выступать на соревнованиях, проводимых государственными организациями и ОКР (например, на Всемирных играх дружбы в сентябре, медалисты которых получат сравнимые с Олимпиадой призовые).

Каковы требования МОК