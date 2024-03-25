Тренер сборной назвал олимпийцев от России «желающими получать плевки»
Большая часть российского общества не поддержит спортсменов, решивших выступать на Олимпийских играх в 2024 году в Париже под нейтральным флагом. Такое мнение высказал президент Федерации фехтования России (ФФР) и тренер сборной России Ильгар Мамедов, которого цитирует «РИА Новости».
«Я понимаю тех, у кого сумасшедшее желание поехать и выиграть. Но ехать (на таких условиях) — вообще этого не понимаю, — отметил глава федерации. — В чем смысл? Наверно, ты хочешь, чтобы тебе плевали в спину, потому что 85% общества не поддержит тех, кто туда поедет».
Мамедов подчеркнул, что «нужно честно себе сказать, кого любишь больше: себя или страну»
«Если ты представляешь не страну, а просто себя, тогда надо вспомнить, откуда ты взялся и стал спортсменом, — добавил тренер. — Родился и сразу им стал? Или тебя все-таки страна поднимала? Если ты все это забыл и стал великим, ну поезжай на Олимпийские игры».
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил против бойкота Олимпиады. «Если будет возможность у спортсменов, то, наверное, надо ехать», — заявил вице-премьер после заседания исполкома МОК, на котором стало известно, что не более 55 российских спортсменов смогут выступить на Олимпиаде.
В то же время министр спорта Олег Матыцин в интервью ТАСС подчеркнул, что Олимпиаду бойкотировать нельзя. «Хочу еще раз отметить нашу позицию: нельзя категорично бойкотировать Олимпийские игры и заставлять это делать спортсменов, отобравшихся на них», — сказал Матыцин.
Также Матыцин заявил, что для России Олимпийские игры не являются главным стартом, так как «большинство спортсменов туда не поедут».
На данный момент известно, что россияне не смогут выступить более чем в 20 из 36 видов спорта. При этом олимпийские лицензии для участия в Игра-2024 получили порядка 30 россиян, но допущены пока только 12 человек.
Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что олимпийцы не смогут получить выплаты от ОКР и Минспорта из-за санкций. Он также сообщил, что участники Игр не могут выступать на соревнованиях, проводимых государственными организациями и ОКР (например, на Всемирных играх дружбы в сентябре, медалисты которых получат сравнимые с Олимпиадой призовые).
Каковы требования МОК
МОК 8 декабря объявил о допуске российских спортсменов к участию на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе и при соблюдении критериев.
Он выдвинул целый ряд требований к россиянам:
- соревноваться они смогут исключительно как нейтральные спортсмены, без упоминания страны (называться команда будет «индивидуальные нейтральные атлеты»);
- участвовать в командных соревнованиях россияне и белорусы не будут;
- попасть на Игры смогут лишь те, кто пройдет отборочные соревнования (на тот момент всего 11 человек — восемь россиян и три белоруса);
- российская символика (в том числе флаг и герб) будет запрещена на всех официальных мероприятиях Игр;
- российские официальные лица, попавшие под санкции, не смогут посещать Игры;
- не смогут принять участие в Играх спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию;
- не будут допущены спортсмены, имеющие отношение к силовым структурам России и Белоруссии;
- все спортсмены должны согласиться с обновленной хартией, в которой говорится о мирных задачах олимпийского движения.
Президент Владимир Путин после публикации требований призвал Минспорт и Олимпийский комитет России проанализировать критерии МОК.
«Ехать или не ехать <...>. Здесь надо внимательно проанализировать, какие условия выдвигает МОК. Если условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, обесточить нашу сборную, показать, что российский спорт не развивается или загибается, — тогда надо, чтобы Минспорт и Национальный олимпийский комитет России приняли взвешенное решение», — сказал глава государства.
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