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Тренер сборной назвал олимпийцев от России «желающими получать плевки»

Тренер сборной Мамедов назвал олимпийцев от России «желающими получать плевки»
Мамедов считает, что 85% общества не поддержит российских спортсменов, кто поедет на Олимпиаду
Ильгар Мамедов
Ильгар Мамедов (Фото: Владимир Гердо/ТАСС)

Большая часть российского общества не поддержит спортсменов, решивших выступать на Олимпийских играх в 2024 году в Париже под нейтральным флагом. Такое мнение высказал президент Федерации фехтования России (ФФР) и тренер сборной России Ильгар Мамедов, которого цитирует «РИА Новости».

«Я понимаю тех, у кого сумасшедшее желание поехать и выиграть. Но ехать (на таких условиях) — вообще этого не понимаю, — отметил глава федерации. — В чем смысл? Наверно, ты хочешь, чтобы тебе плевали в спину, потому что 85% общества не поддержит тех, кто туда поедет».

Мамедов подчеркнул, что «нужно честно себе сказать, кого любишь больше: себя или страну»

«Если ты представляешь не страну, а просто себя, тогда надо вспомнить, откуда ты взялся и стал спортсменом, — добавил тренер. — Родился и сразу им стал? Или тебя все-таки страна поднимала? Если ты все это забыл и стал великим, ну поезжай на Олимпийские игры».

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Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил против бойкота Олимпиады. «Если будет возможность у спортсменов, то, наверное, надо ехать», — заявил вице-премьер после заседания исполкома МОК, на котором стало известно, что не более 55 российских спортсменов смогут выступить на Олимпиаде.

В то же время министр спорта Олег Матыцин в интервью ТАСС подчеркнул, что Олимпиаду бойкотировать нельзя. «Хочу еще раз отметить нашу позицию: нельзя категорично бойкотировать Олимпийские игры и заставлять это делать спортсменов, отобравшихся на них», — сказал Матыцин.

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Также Матыцин заявил, что для России Олимпийские игры не являются главным стартом, так как «большинство спортсменов туда не поедут».

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На данный момент известно, что россияне не смогут выступить более чем в 20 из 36 видов спорта. При этом олимпийские лицензии для участия в Игра-2024 получили порядка 30 россиян, но допущены пока только 12 человек.

Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что олимпийцы не смогут получить выплаты от ОКР и Минспорта из-за санкций. Он также сообщил, что участники Игр не могут выступать на соревнованиях, проводимых государственными организациями и ОКР (например, на Всемирных играх дружбы в сентябре, медалисты которых получат сравнимые с Олимпиадой призовые).

Каковы требования МОК

МОК 8 декабря объявил о допуске российских спортсменов к участию на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе и при соблюдении критериев.

Он выдвинул целый ряд требований к россиянам:

  • соревноваться они смогут исключительно как нейтральные спортсмены, без упоминания страны (называться команда будет «индивидуальные нейтральные атлеты»);
  • участвовать в командных соревнованиях россияне и белорусы не будут;
  • попасть на Игры смогут лишь те, кто пройдет отборочные соревнования (на тот момент всего 11 человек — восемь россиян и три белоруса);
  • российская символика (в том числе флаг и герб) будет запрещена на всех официальных мероприятиях Игр;
  • российские официальные лица, попавшие под санкции, не смогут посещать Игры;
  • не смогут принять участие в Играх спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию;
  • не будут допущены спортсмены, имеющие отношение к силовым структурам России и Белоруссии;
  • все спортсмены должны согласиться с обновленной хартией, в которой говорится о мирных задачах олимпийского движения.

Президент Владимир Путин после публикации требований призвал Минспорт и Олимпийский комитет России проанализировать критерии МОК.

«Ехать или не ехать <...>. Здесь надо внимательно проанализировать, какие условия выдвигает МОК. Если условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, обесточить нашу сборную, показать, что российский спорт не развивается или загибается, — тогда надо, чтобы Минспорт и Национальный олимпийский комитет России приняли взвешенное решение», — сказал глава государства.

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Олимпиада-2024 Олимпийский комитет России (ОКР) Международный олимпийский комитет (МОК)
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