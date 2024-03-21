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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Чернышенко фразой «практически никто не сможет» оценил шанс россиян на ОИ

Чернышенко — об Олимпиаде: практически никто из россиян поехать туда не сможет
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Сюжет
Эксклюзивы РБК
По словам вице-премьера, если у российских спортсменов будет возможность поехать в Париж, то, наверное, надо это сделать
Фото: Sergey Elagin / Global look press
Фото: Sergey Elagin / Global look press

Условия Международного олимпийского комитета таковы, что практически никто из российских спортсменов поехать на Олимпиаду не сможет, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, слова которого передала «РБК-Спорт» его пресс-служба.

«Созданные Международным олимпийским комитетом и международными федерациями условия таковы, что практически никто из наших спортсменов поехать туда и не сможет, не сможет отобраться», — сказал Чернышенко.

Он отметил, что только в нескольких видах спорта у россиян остались шансы на отбор на Олимпиаду. «Совсем несколько видов спорта есть, где такая возможность остается, и дальше национальные федерации и Олимпийский комитет России должны будут принимать решение вместе. Если будет возможность у спортсменов, то, наверное, надо ехать», — заявил вице-премьер.

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Спорт
Фото:Global Look Press

На этой неделе директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод заявил, что двенадцать российских спортсменов и семь белорусских отобрались на Олимпийские игры 2024 года в Париже. По мнению Маклеода, в лучшем случае 36 россиян и 22 белоруса смогут получить путевки.

Максимальное количество путевок — 55 у россиян и 28 у белорусов. По словам Маклеода, маловероятно, что этого количества удастся достичь.

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МОК для допуска россиян выдвинул следующие критерии: соревноваться смогут исключительно нейтральные спортсмены без упоминания страны (называться команда будет «индивидуальные нейтральные атлеты»); участвовать в командных соревнованиях россияне не будут; попасть на Игры смогут лишь те, кто пройдет отборочные соревнования; российская символика (в том числе флаг и герб) будет запрещена на всех официальных мероприятиях Игр; российские официальные лица, попавшие под санкции, не смогут посещать Игры; не смогут принять участие в Играх спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию; не будут допущены спортсмены, имеющие отношение к силовым структурам; все спортсмены должны согласиться с обновленной хартией, в которой говорится о мирных задачах олимпийского движения.

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