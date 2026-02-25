Коростелев и Непряева отказались от этапа КМ ради финала Кубка России

Старший тренер сборной Егор Сорин объяснил такое решение тяжелым перелетом и необходимостью сохранить форму к домашнему турниру

Савелий Коростелев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева пропустят 12‑й этап Кубка мира, который пройдет в американском Лейк‑Плэсиде с 20 по 22 марта. Спортсмены намерены сконцентрироваться на подготовке к финалу Кубка России в Кировске (28 марта — 5 апреля). Об этом «РИА Новости» сообщил старший тренер сборной России Егор Сорин.

«Такая возможность [поехать в США] теоретически есть, но мы прикинули, что будет очень тяжелый перелет, поездка в целом получится дорогостоящей. Просто ради того, чтобы поучаствовать в трех стартах на Кубке мира, на которых они уже много выступали в этом сезоне, мы решили отказаться. Кроме того, нам необходимо провести определенную работу перед финалом Кубка России в Кировске», — цитирует Сорина агентство.

Тренер подчеркнул, что участие в американском этапе сделало бы подготовку к кировскому финалу невозможной. «Если они поедут в Америку, то фактически будут не готовы бежать в Кировске. Поэтому мы все взвесили и приняли решение в Америку не ехать и сфокусироваться на концовке сезона в Кировске», — добавил он.

Коростелев и Непряева представляли Россию на Олимпийских играх в Италии в статусе нейтральных спортсменов. Лучшими результатами Коростелева стали четвертое место в скиатлоне и пятая строчка в масс-старте на 50 км. Непряева финишировала 11‑й в гонке на 50 км, однако позже была дисквалифицирована за нарушение правил смены лыж на пит‑стопе.

С текущего сезона оба лыжника допущены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) до участия в Кубке мира.