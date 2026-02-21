 Перейти к основному контенту
Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. За 3-е место Финляндия Словакия 1 1,55 x 5 2 4,7 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. Финал Канада США 1 2,25 x 4 2 2,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Арсенал 1 6 x 3,95 2 1,58 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Ливерпуль 1 4,05 x 3,9 2 1,82 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Манчестер Юнайтед 1 3,7 x 3,9 2 1,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Атлетико Брюгге 1 1,35 x 5,7 2 7,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Байер Олимпиакос Пирей 1 1,75 x 3,95 2 4,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Ньюкасл Карабах 1 1,12 x 9,5 2 17 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Интер Милан Буде/Глимт 1 1,25 x 6,7 2 9,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,08 x 51 2 1,78 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Коростелев заявил, что «уничтожен» выступлением на Олимпиаде

Коростелев — о выступлении на Олимпиаде: я уничтожен
Сюжет
Олимпиада-2026
Коростелев только в декабре получил допуск на международные турниры и остался без медалей на Олимпиаде. В марафоне он стал пятым. Лыжник заявил, что все было не зря
Савелий Коростелев
Савелий Коростелев (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил после марафона на Олимпиаде, что у него остался «тяжелый осадочек» после соревнований. Слова спортсмена приводит Sports.ru.

Коростелев занял пятое место в гонке на 50 км классическим стилем, победу одержал Йоханнес Клебо. Россиянин не смог выиграть медалей в Италии, его лучшим результатом было четвертое место в скиатлоне.

«Обидно, что троица (норвежцев) уехала. Мне хотелось медальки. В спорте есть только три места», — сказал Коростелев.

На вопрос о том, стала ли эта Олимпиада для него главным событием в жизни, 22-летний лыжник ответил: «На данный момент да. Все было не зря. Я как минимум здесь».

В федерации назвали шикарным выступление Коростелева на Играх без медалей
Спорт
Савелий Коростелев

По словам лыжника, можно было бы «зацепиться за медаль» на Играх, если бы россиян допустили на международные старты на год раньше.

На просьбу описать Игры в Италии для него одним словом Коростелев ответил: «уничтожен».

Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральный статус для участия в Кубке мира только в декабре.

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
лыжи Савелий Коростелев Олимпиада-2026
Савелий Коростелев фото
Савелий Коростелев
спортсмен
30 ноября 2003 года
