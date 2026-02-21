Коростелев заявил, что «уничтожен» выступлением на Олимпиаде
Российский лыжник Савелий Коростелев заявил после марафона на Олимпиаде, что у него остался «тяжелый осадочек» после соревнований. Слова спортсмена приводит Sports.ru.
Коростелев занял пятое место в гонке на 50 км классическим стилем, победу одержал Йоханнес Клебо. Россиянин не смог выиграть медалей в Италии, его лучшим результатом было четвертое место в скиатлоне.
«Обидно, что троица (норвежцев) уехала. Мне хотелось медальки. В спорте есть только три места», — сказал Коростелев.
На вопрос о том, стала ли эта Олимпиада для него главным событием в жизни, 22-летний лыжник ответил: «На данный момент да. Все было не зря. Я как минимум здесь».
По словам лыжника, можно было бы «зацепиться за медаль» на Играх, если бы россиян допустили на международные старты на год раньше.
На просьбу описать Игры в Италии для него одним словом Коростелев ответил: «уничтожен».
Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральный статус для участия в Кубке мира только в декабре.
