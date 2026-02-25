 Перейти к основному контенту
0

Большунов выиграл «разделку» на чемпионате России в Южно-Сахалинске

Большунов выиграл гонку на 10 км с раздельным стартом на чемпионате России
В тройку призеров также вошли Сергей Ардашев и Иван Горбунов. Женскую «разделку» выиграла Евгения Крупицкая
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России, который стартовал в Южно-Сахалинске.

Трехкратный олимпийский чемпион показал результат 23 минуты 59,9 секунды.

Второе место занял Сергей Ардашев (отставание 14,4 секунды), третьим стал Иван Горбунов (+30,5).

У женщин в «разделке» на 10 км победила Евгения Крупицкая (28.17,1), опередившая Алису Жамбалову (+3,1) и Алину Пеклецову (+5,8).

Чемпионат России продлится до 8 марта. В четверг состоятся мужской и женский скиатлоны на 20 км.

