Большунов выиграл «разделку» на чемпионате России в Южно-Сахалинске
Лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России, который стартовал в Южно-Сахалинске.
Трехкратный олимпийский чемпион показал результат 23 минуты 59,9 секунды.
Второе место занял Сергей Ардашев (отставание 14,4 секунды), третьим стал Иван Горбунов (+30,5).
У женщин в «разделке» на 10 км победила Евгения Крупицкая (28.17,1), опередившая Алису Жамбалову (+3,1) и Алину Пеклецову (+5,8).
Чемпионат России продлится до 8 марта. В четверг состоятся мужской и женский скиатлоны на 20 км.
