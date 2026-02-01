Большунов не добился от FIS объяснения отказа в нейтральном статусе
В международной федерации (FIS) отказались объяснять причины отказа в предоставлении нейтрального статуса трехкратному олимпийскому чемпиону в лыжных гонках Александру Большунову, следует из решения Спортивного арбитражного суда (CAS).
Большунов получил отказ в нейтральном статусе 24 декабря и пытался оспорить его в выездной панели CAS, но арбитр не стал рассматривать апелляцию, поскольку спор между лыжником и FIS возник в сроки, не подпадающие под юрисдикцию этого органа (он занимается только спорами, возникшими во время Игр-2026 или в течение десяти дней до церемонии открытия соревнований).
Представители Большунова после отказа обращались в FIS с просьбой указать основания для этого решения, поскольку недопуск спортсмена такого уровня без веских причин «имеет серьезные и потенциально необратимые последствия для его профессиональной карьеры».
В опубликованном ответе FIS говорится, что у организации есть исключительное право определять, были ли соблюдены критерии допуска (в дальнейшем это решение может пересмотреть только МОК), а также что федерация не будет дискутировать по поводу толкования этих критериев и ее вердикту «можно доверять».
На Играх в Италии из россиян в лыжных гонках выступят только Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Большунов на Олимпиаде 2022 года взял золото в скиатлоне, эстафете и марафоне, серебро в гонке на 15 км классическим стилем и бронзу в командном спринте.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции