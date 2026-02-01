 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Фулхэм 1 1,55 x 4,5 2 5,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Сити 1 4,7 x 4 2 1,7 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Удинезе Рома 1 4,4 x 3,35 2 1,9 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит Динамо 1 1,63 x 3,55 2 6,3 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,65 x 4 2 5 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Пюник Ереван 1 1,45 x 4,2 2 6,6 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,8 x 3,85 2 4,2 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,28 x 5,5 2 11 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,18 x 67 2 4,85 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3 x 21 2 1,43
Олимпиада-2026⁠,
0

Большунов не добился от FIS объяснения отказа в нейтральном статусе

CAS: FIS не стала объяснять Большунову причины отказа в нейтральном статусе
Сюжет
Олимпиада-2026
Большунов получил отказ в допуске на международные соревнования в конце декабря. FIS на просьбу представителя спортсмена объяснить свое решение ответила отказом. Лыжник не смог добиться допуска на Олимпиаду через CAS
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

В международной федерации (FIS) отказались объяснять причины отказа в предоставлении нейтрального статуса трехкратному олимпийскому чемпиону в лыжных гонках Александру Большунову, следует из решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Большунов получил отказ в нейтральном статусе 24 декабря и пытался оспорить его в выездной панели CAS, но арбитр не стал рассматривать апелляцию, поскольку спор между лыжником и FIS возник в сроки, не подпадающие под юрисдикцию этого органа (он занимается только спорами, возникшими во время Игр-2026 или в течение десяти дней до церемонии открытия соревнований).

Представители Большунова после отказа обращались в FIS с просьбой указать основания для этого решения, поскольку недопуск спортсмена такого уровня без веских причин «имеет серьезные и потенциально необратимые последствия для его профессиональной карьеры».

CAS не стал рассматривать апелляцию Большунова на недопуск к Олимпиаде
Спорт
Александр Большунов

В опубликованном ответе FIS говорится, что у организации есть исключительное право определять, были ли соблюдены критерии допуска (в дальнейшем это решение может пересмотреть только МОК), а также что федерация не будет дискутировать по поводу толкования этих критериев и ее вердикту «можно доверять».

На Играх в Италии из россиян в лыжных гонках выступят только Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Большунов на Олимпиаде 2022 года взял золото в скиатлоне, эстафете и марафоне, серебро в гонке на 15 км классическим стилем и бронзу в командном спринте.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
лыжи Александр Большунов Олимпиада-2026 Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS)
Александр Большунов фото
Александр Большунов
спортсмен
31 декабря 1996 года
Материалы по теме
CAS не стал рассматривать апелляцию Большунова на недопуск к Олимпиаде
Спорт
В Италии объяснили, почему Большунов не стартовал в гонке в Южном Тироле
Спорт
В ФЛГР отреагировали на заявку Большунова на гонку под флагом Казахстана
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Павлюченкова проиграла американке на старте крупного турнира в Абу-Даби Спорт, 16:08
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Правительство Таиланда признало кошек важной частью экономики Экономика, 15:59
Reuters оценил вероятность продолжения переговоров в Абу-Даби 1 февраля Политика, 15:55
В Мурманской области подключили еще одну ЛЭП после аварии Общество, 15:36
СК выяснил, что администратор сгоревшей сауны не следила за подростками Общество, 15:35
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Большунов не добился от FIS объяснения отказа в нейтральном статусе Спорт, 15:29
На Солнце зафиксировали мощные вспышки Общество, 15:25
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
В Подмосковье начали проверку из-за подозрения на оспу обезьян Общество, 15:17
Модельное агентство из Краснодара опровергло связь с делом Эпштейна Политика, 15:05
Песков ответил на слова Навроцкого о вине СССР во Второй мировой войне Политика, 15:03
Вучич предрек удар США по Ирану в течение 48 часов и напомнил о Левински Политика, 14:55