Большунов не добился от FIS объяснения отказа в нейтральном статусе

Большунов получил отказ в допуске на международные соревнования в конце декабря. FIS на просьбу представителя спортсмена объяснить свое решение ответила отказом. Лыжник не смог добиться допуска на Олимпиаду через CAS

Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

В международной федерации (FIS) отказались объяснять причины отказа в предоставлении нейтрального статуса трехкратному олимпийскому чемпиону в лыжных гонках Александру Большунову, следует из решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Большунов получил отказ в нейтральном статусе 24 декабря и пытался оспорить его в выездной панели CAS, но арбитр не стал рассматривать апелляцию, поскольку спор между лыжником и FIS возник в сроки, не подпадающие под юрисдикцию этого органа (он занимается только спорами, возникшими во время Игр-2026 или в течение десяти дней до церемонии открытия соревнований).

Представители Большунова после отказа обращались в FIS с просьбой указать основания для этого решения, поскольку недопуск спортсмена такого уровня без веских причин «имеет серьезные и потенциально необратимые последствия для его профессиональной карьеры».

В опубликованном ответе FIS говорится, что у организации есть исключительное право определять, были ли соблюдены критерии допуска (в дальнейшем это решение может пересмотреть только МОК), а также что федерация не будет дискутировать по поводу толкования этих критериев и ее вердикту «можно доверять».

На Играх в Италии из россиян в лыжных гонках выступят только Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Большунов на Олимпиаде 2022 года взял золото в скиатлоне, эстафете и марафоне, серебро в гонке на 15 км классическим стилем и бронзу в командном спринте.