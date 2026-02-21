 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. За 3-е место Финляндия Словакия 1 1,5 x 5,2 2 5,2 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. Финал Канада США 1 2,2 x 4 2 2,85 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Арсенал 1 6 x 3,95 2 1,58 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Ливерпуль 1 4,05 x 3,9 2 1,82 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Манчестер Юнайтед 1 3,7 x 3,9 2 1,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Атлетико Брюгге 1 1,35 x 5,7 2 7,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Байер Олимпиакос Пирей 1 1,75 x 3,95 2 4,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Ньюкасл Карабах 1 1,12 x 9,5 2 17 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Интер Милан Буде/Глимт 1 1,25 x 6,7 2 9,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,08 x 51 2 1,78 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Клебо заявил, что не фокусировался на реванше у россиянина Большунова

Сюжет
Олимпиада-2026
На Играх в Пекине Большунов был одним из главных конкурентов Клебо в борьбе за медали. Россиянин тогда взял пять медалей, а норвежец — четыре
Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Шестикратный чемпион Олимпиады в Италии норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что не фокусируется на реванше за Игры-2022 в Пекине у российского лыжника Александра Большунова, слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы здесь соревнуемся с теми, кто есть на старте, и на этом сконцентрированы. Я сделал все, чтобы подготовить себя к этим Олимпийским играм настолько хорошо, насколько возможно», — сказал Клебо.

Норвежец добавил, что не фокусируется на вопросах, связанных с российским лыжником Александром Большуновым, а концентрируется на том, что «зависит от него, а это то, в какой он форме на этой Олимпиаде».

Одним из главных конкурентов Клебо за медали в лыжных гонках был россиянин Большунов. Но его к Олимпиаде в Италии не допустили. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований после начала военной операции на Украине. А нейтральный статус для поездки на Игры Большунов получить не смог.

На прошлой Олимпиаде в Пекине Большунов соревновался с Клебо и взял пять медалей: три золота, серебро и бронзу. У норвежца было четыре награды, в том числе две золотые.

На Играх в Италии 29-летний Клебо в субботу победил в классическом марафоне на 50 км и стал первым спортсменом, выигравшим шесть золотых медалей на одной зимней Олимпиаде. Это 11-я победа Клебо на зимних Играх.

Российский лыжник Савелий Коростелев занял в марафоне пятое место.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Персоны
Рената Утяева
лыжи Йоханнес Клебо Олимпиада-2026 Александр Большунов
Йоханнес Клебо фото
Йоханнес Клебо
спортсмен
22 октября 1996 года
Александр Большунов фото
Александр Большунов
спортсмен
31 декабря 1996 года
Материалы по теме
Клебо первым в истории взял шесть золотых медалей на одних зимних Играх
Спорт
Коростелев заявил, что «уничтожен» выступлением на Олимпиаде
Спорт
Савелий Коростелев стал пятым в марафоне на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
У России новый антирекорд. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 20:33
Джонсон призвал Запад немедленно отправить войска на Украину Политика, 20:31
Пожарные спасли человека из горящего дома в центре Москвы Общество, 20:29
РСТ опроверг запрет российским страховщикам работать с клиниками в Индии Общество, 20:22
Хоккеиста «Спартака» отстранили на три матча за удар клюшкой в лицо Спорт, 20:21
Клебо заявил, что не фокусировался на реванше у россиянина Большунова Спорт, 20:19
Генерал Кувшинов заключил соглашение с прокуратурой по делу о взятке Общество, 20:18
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Пять человек погибли от отравления угарным газом в Вологодской области Общество, 20:02
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 20:01
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
WSJ узнал о связи арест экс-принца Эндрю со сливом документов Эпштейну Политика, 19:54
Голландский конькобежец в 40 лет выиграл масс-старт на Олимпиаде Спорт, 19:48
Орбан сравнил стратегию Каллас по России с планами Наполеона и Гитлера Политика, 19:47
Радулов третьим в истории набрал 800 очков в КХЛ Спорт, 19:38