Клебо заявил, что не фокусировался на реванше у россиянина Большунова

На Играх в Пекине Большунов был одним из главных конкурентов Клебо в борьбе за медали. Россиянин тогда взял пять медалей, а норвежец — четыре

Йоханнес Клебо (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Шестикратный чемпион Олимпиады в Италии норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что не фокусируется на реванше за Игры-2022 в Пекине у российского лыжника Александра Большунова, слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы здесь соревнуемся с теми, кто есть на старте, и на этом сконцентрированы. Я сделал все, чтобы подготовить себя к этим Олимпийским играм настолько хорошо, насколько возможно», — сказал Клебо.

Норвежец добавил, что не фокусируется на вопросах, связанных с российским лыжником Александром Большуновым, а концентрируется на том, что «зависит от него, а это то, в какой он форме на этой Олимпиаде».

Одним из главных конкурентов Клебо за медали в лыжных гонках был россиянин Большунов. Но его к Олимпиаде в Италии не допустили. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований после начала военной операции на Украине. А нейтральный статус для поездки на Игры Большунов получить не смог.

На прошлой Олимпиаде в Пекине Большунов соревновался с Клебо и взял пять медалей: три золота, серебро и бронзу. У норвежца было четыре награды, в том числе две золотые.

На Играх в Италии 29-летний Клебо в субботу победил в классическом марафоне на 50 км и стал первым спортсменом, выигравшим шесть золотых медалей на одной зимней Олимпиаде. Это 11-я победа Клебо на зимних Играх.

Российский лыжник Савелий Коростелев занял в марафоне пятое место.