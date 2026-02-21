Клебо заявил, что не фокусировался на реванше у россиянина Большунова
Шестикратный чемпион Олимпиады в Италии норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что не фокусируется на реванше за Игры-2022 в Пекине у российского лыжника Александра Большунова, слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».
«Мы здесь соревнуемся с теми, кто есть на старте, и на этом сконцентрированы. Я сделал все, чтобы подготовить себя к этим Олимпийским играм настолько хорошо, насколько возможно», — сказал Клебо.
Норвежец добавил, что не фокусируется на вопросах, связанных с российским лыжником Александром Большуновым, а концентрируется на том, что «зависит от него, а это то, в какой он форме на этой Олимпиаде».
Одним из главных конкурентов Клебо за медали в лыжных гонках был россиянин Большунов. Но его к Олимпиаде в Италии не допустили. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований после начала военной операции на Украине. А нейтральный статус для поездки на Игры Большунов получить не смог.
На прошлой Олимпиаде в Пекине Большунов соревновался с Клебо и взял пять медалей: три золота, серебро и бронзу. У норвежца было четыре награды, в том числе две золотые.
На Играх в Италии 29-летний Клебо в субботу победил в классическом марафоне на 50 км и стал первым спортсменом, выигравшим шесть золотых медалей на одной зимней Олимпиаде. Это 11-я победа Клебо на зимних Играх.
Российский лыжник Савелий Коростелев занял в марафоне пятое место.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану
Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ
США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски