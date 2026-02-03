Панжинский назвал МОК и FIS глупцами из-за недопуска Большунова к Играм

Он заявил, что лыжные гонки потеряли в зрелищности без дуэли Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо

Александр Большунов (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Серебряный призер Олимпийских игр в спринте Александр Панжинский в интервью «РИА Новости» назвал Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию лыжного спорта (FIS) глупцами из-за того, что трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова не пустили на Игры-2026.

FIS отказала Большунову в праве выступать в качестве нейтрального атлета еще 24 декабря 2025 года. Спортсмен 28 января оспорил решение комиссии на соответствие нейтральному статусу. Но выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отказалась рассматривать апелляцию россиянина. Суд пояснил, что его панель рассматривает споры, возникшие во время Игр или за десять дней до их открытия.

Панжинский уверен, что в МОК и FIS «приняли неправильное решение». «Несомненно, то, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропускает Олимпиаду, — это большая потеря. Лыжные гонки потеряли невероятно много по зрелищности от упущенной дуэли Клебо — Большунов. Уверен, у многих спонсоров и зрителей интерес снизился», — заявил спортсмен.

FIS отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований после начала военной операции на Украине в 2022 году. Международный олимпийский комитет ранее допустил из российских лыжников на Игры только Савелия Коростелева и Дарью Непряеву. Они выступят в нейтральном статусе.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.