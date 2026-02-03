 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит Динамо 1 1,65 x 3,6 2 5,5 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,7 x 4,15 2 5 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Пюник Ереван 1 1,45 x 4,15 2 6,9 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,78 x 3,95 2 4,2 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,27 x 5,6 2 11,5 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Футбол Италия. Кубок Аталанта Ювентус 1 2,85 x 3,2 2 2,55 Футбол Испания. Кубок Бетис Атлетико 1 3,3 x 3,55 2 2,15 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,45 x 3,3 2 2,9 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,6 x 3,5 2 2,05 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Панжинский назвал МОК и FIS глупцами из-за недопуска Большунова к Играм

Сюжет
Олимпиада-2026
Он заявил, что лыжные гонки потеряли в зрелищности без дуэли Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо
Александр Большунов &nbsp;
Александр Большунов   (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Серебряный призер Олимпийских игр в спринте Александр Панжинский в интервью «РИА Новости» назвал Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию лыжного спорта (FIS) глупцами из-за того, что трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова не пустили на Игры-2026.

FIS отказала Большунову в праве выступать в качестве нейтрального атлета еще 24 декабря 2025 года. Спортсмен 28 января оспорил решение комиссии на соответствие нейтральному статусу. Но выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отказалась рассматривать апелляцию россиянина. Суд пояснил, что его панель рассматривает споры, возникшие во время Игр или за десять дней до их открытия.

Панжинский уверен, что в МОК и FIS «приняли неправильное решение». «Несомненно, то, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропускает Олимпиаду, — это большая потеря. Лыжные гонки потеряли невероятно много по зрелищности от упущенной дуэли Клебо — Большунов. Уверен, у многих спонсоров и зрителей интерес снизился», — заявил спортсмен.

FIS отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований после начала военной операции на Украине в 2022 году. Международный олимпийский комитет ранее допустил из российских лыжников на Игры только Савелия Коростелева и Дарью Непряеву. Они выступят в нейтральном статусе.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине

Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности

Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии

Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»

Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть

FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине
Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
Александр Большунов Международный олимпийский комитет (МОК) Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) Олимпиада-2026
Александр Большунов фото
Александр Большунов
спортсмен
31 декабря 1996 года
Дарья Непряева фото
Дарья Непряева
спортсменка
18 мая 2002 года
Савелий Коростелев фото
Савелий Коростелев
спортсмен
30 ноября 2003 года
Материалы по теме
Большунов не добился от FIS объяснения отказа в нейтральном статусе
Спорт
В Италии объяснили, почему Большунов не стартовал в гонке в Южном Тироле
Спорт
Большунова по ошибке заявили на гонку в Италии под флагом Казахстана
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 02 фев, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 02 фев, 17:27
В Кремле поддержали идею главы ФИФА вернуть Россию в мировой футбол Спорт, 13:02
Кремль увидел «более опасный» мир с четверга из-за непродления ДСНВ Политика, 13:00
Гладков заявил об усилении защиты в приграничье Белгородской области Политика, 12:59
Костюков возглавит российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби Политика, 12:56
После нападения школьника на гимназию в Уфе возбудили уголовные дела Общество, 12:56
В Федерации легкой атлетики заявили о деле из-за смерти Балахничева Спорт, 12:53
Двух хирургов клиники в Москве отправят под суд из-за смерти пациента Общество, 12:53
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Песков подтвердил, что второй раунд переговоров пройдет 4-5 февраля Политика, 12:52
Кремль не получил от Индии уведомлений о прекращении закупок нефти Политика, 12:51
Почему топ-менеджерам пора отказаться от оплаты за присутствие на работеПодписка на РБК, 12:46
Как вести переговоры: 10 техник Образование, 12:43
«АГР» анонсировал появление нового автобренда Jeland в России Авто, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
ЦБ обсудил со страховщиками возможный отказ от ремонта по полисам ОСАГО Общество, 12:35