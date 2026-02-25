Как в спортивных федерациях оценили результаты россиян на Олимпиаде-2026

13 спортсменов из России выступили на Олимпийских играх в Италии. Единственная медаль россиян была выиграна в ски-альпинизме. Как в российских спортивных федерациях оценили результаты на Олимпиаде-2026 — в материале «РБК Спорт»

Фото: Alex Pantling / Getty Images

Россия завершила Олимпийские игры 2026 года с одной серебряной медалью. Единственную награду завоевал ски-альпинист Никита Филиппов в спринте.

Из других спортсменов к завоеванию медали наиболее близок был лыжник Савелий Коростелев в скиатлоне — четвертое место.

Фигурист Петр Гуменник оказался в трех очках от призового места, заняв шестую строчку. Фигуристка Аделия Петросян до последнего боролась за медали, но из-за падения при исполнении четверного тулупа заняла шестое место.

В остальных случаях россияне были далеки от медалей.

На Олимпиаду-2026 в Италии из-за массовых отстранений поехало рекордно мало россиян — 13 человек. По проценту медалистов в сборной эта Олимпиада не стала самой худшей. Антирекорд по-прежнему удерживает Ванкувер-2010 — 7,3 (13 медалистов из 179 возможных) против 7,7%.

Как отреагировали на выступление в федерациях

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил «РБК Спорт», что Савелий Коростелев и Дарья Непряева, несмотря на отсутствие медалей, продемонстрировали шикарный результат на Олимпиаде.

Результаты россиян в лыжных гонках Савелий Коростелев : 10 км + 10 км, скиатлон — 4-е место

спринт, классический стиль — 35-е

10 км, «разделка», свободный стиль — 15-е

50 км, масс-старт, классический стиль — 5-е Дарья Непряева : 10 км + 10 км, скиатлон — 17-е место

спринт, классический стиль — 36-е

10 км, «разделка», свободный стиль — 21-е

50 км, масс-старт, классический стиль — дисквалификация

«Я считаю, что для их возраста это просто шикарное выступление. Завоевание медали — это было бы большой удачей. Для них это очень хорошая практика, чтобы на следующей Олимпиаде уже заработать медали. Может быть, даже и первое место. Они показали, что могут. Пока где-то проигрывают Клебо и другим более опытным спортсменам, но этот опыт, который они получили, даст им стратегию для тренировок», — сказал Крянин «РБК Спорт».

Савелий Коростелев (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Член президиума ФЛГР отметил, что «положительный результат — это работа над ошибками», которую необходимо провести российским спортсменам.

«Если ты сделал наименьшее количество ошибок, то ты первый. Если ты допускаешь ошибки или же еще не понял, что это ошибка, то проигрываешь. Здесь и есть как раз опыт, чтобы не делать ошибки. Сейчас они поучаствовали в этом, увидели, какие у них ошибки, и начнут над этим работать. Я думаю, уже на следующий год будут другие результаты», — сказал он.

Дарья Непряева (Фото: Lars Baron / Getty Images)

По мнению Крянина, в молодом возрасте «очень тяжело выиграть крупные соревнования, потому что более опытные спортсмены делают меньше ошибок».

«Это показатель того, что наши молодые спортсмены могут потоптать и покусать более опытных, которые в более комфортных условиях. Если бы мы были в таких же условиях, приехала бы в полном составе сервис-бригада и выступали бы наши опытные спортсмены, то расклад был бы совершенно другой», — заключил он.

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт заявила «РБК Спорт», что российские спортсмены Дарья Олесик и Павел Репилов справились с поставленными на Олимпиаду задачами.

Результаты россиян в санном спорте Дарья Олесик : одиночки — 13-е место Павел Репилов : одиночки — 14-е место

«Выступили ровно, стабильно. Считаю, что в рамках возвращения к международным стартам, учитывая такой большой перерыв и их первый олимпийский опыт, все прошло достойно», — сказала Гарт.

Дарья Олесик (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

«В спортивном сообществе успехом принято считать медали. Но в нынешних обстоятельствах сам факт, что саночники вошли в состав 13 нейтральных атлетов, сумевших пробиться на Олимпиаду-2026 в Италии, преодолев непростые условия допуска, — я считаю успехом», — отметила она.

Гарт добавила, что «возвращение на международную арену — большой шаг вперед для санного спорта». «Молодые спортсмены тоже подняли планку для себя и будут стремиться к еще более хорошим результатам. Участие в Олимпиаде дало надежду, что у нас есть олимпийские перспективы и мы вернемся в мировой спорт», — сказала она.

Павел Репилов (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Глава ФССР отметила, что Олесик и Репилов достойно прошли адаптацию на международных турнирах, показав «ровные уверенные заезды». «Саночники, допущенные в нейтральном статусе к участию в международных турнирах этого сезона, — не опытные лидеры сборной России с серьезным международным опытом, а практически вчерашние юниоры. Безусловно, у них в копилке уже есть титулы победителей и призеров крупных всероссийских турниров, но на международном уровне такого опыта практически не было. Они смогли достойно пройти адаптацию и показать ровные уверенные заезды в Кортине. Я уверена, что все победы у них впереди», — заключила она.

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев заявил «РБК Спорт», что оценивать выступления российских спортсменов на Олимпиаде 2026 года исключительно по спортивным результатам «не совсем правильно».

Результаты россиян в шорт-треке Алена Крылова : 500 м — не прошла квалификацию; 1000 м — 9-е место Иван Посашков : 1000 м — штраф, 31-е место; 1500 м — 26-е Результаты россиян в конькобежном спорте Ксения Коржова : 3000 м — 12-е место Анастасия Семенова : масс-старт — 18-е место

Ксения Коржова (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

«Главное достижение — это то, что мы там [на Олимпиаде-2026] оказались! Пусть и в ограниченном составе: от нашей федерации выступали два представителя конькобежного спорта и два представителя шорт-трека. Говорить о том, что мы чего-то ждали, — неправильно, потому что чудес не бывает», — сказал Гуляев.

Алена Крылова (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Глава СКР отметил, что отсутствие международного опыта не могло не сказаться на выступлении.

«Прежде всего это касается шорт-трека — это специфическая дисциплина конькобежного спорта. В целом я бы назвал выступление абсолютно нормальным. Вероятно, мы могли быть несколько успешнее, однако в спорте определяющим фактором является именно итоговый результат. Уверен, в ближайшее время мы проанализируем наше выступление, сделаем определенные выводы и вернемся на международную арену, будучи кратно сильнее!» — заключил он.

Президент Федерации альпинизма России Алексей Слотюк заявил «РБК Спорт», что серебряная медаль Никиты Филиппова — это «знаковое событие как для российского спорта, так и для всего альпинистского сообщества».

Результат россиян в ски-альпинизме Никита Филиппов : спринт — серебро

«Мы всегда гордились культурной составляющей альпинизма, но сегодня мы доказали, что Россия способна добиваться спортивных побед на самом высоком уровне. Первая олимпийская медаль в ски-альпинизме — это историческое событие, которое многие считали невозможным. Говорили: «Это нереально», «Ничего не выйдет». Но Никита не только опроверг эти сомнения, но и завоевал серебро, подняв планку для всего российского альпинистского и спортивного сообщества», — сказал Слотюк «РБК Спорт».

Никита Филиппов (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

По мнению Слотюка, второе место Филиппова — это «не только заслуга спортсмена, но и результат работы всей системы подготовки: тренеров, волонтеров и болельщиков, которые верили в успех».

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что команда Этери Тутберидзе «вместе с федерацией проделала колоссальную работу». «Подготовка к турниру такого уровня — крайне сложная задача. На пути к Олимпиаде мы сталкивались с травмами и другими сложностями. Все это проходили вместе и преодолели», — сказал он.

Результаты россиян в фигурном катании Аделия Петросян : одиночное катание — 6-е место Петр Гуменник : одиночное катание — 6-е место

Сихарулидзе отметил, что Петросян, которая в произвольной программе упала при приземлении с четверного прыжка, «сделала все, что могла». «Даже без четверного тулупа у нее очень сильный технический набор — каскады «3+3» и другие сложные элементы. Да, нам немного жаль за четверной тулуп. Потому что на разминке перед стартом на глазах у всего мира Аделия исполнила четыре четверных тулупа подряд, а затем еще один — прямо перед стартом. Поэтому обидно, что на соревновании элемент не получился», — добавил он.

Аделия Петросян (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

По мнению главы ФФККР, Петросян в «техническом плане продемонстрировала уровень, который опережает конкуренток»: «Но главное — весь мир, судьи, специалисты, соперницы увидели, что она владеет этим прыжком. На этом турнире ни одна участница даже не пыталась исполнить четверной прыжок».

Он отметил, что после очного соперничества с лучшими фигуристками мира в федерации «четко увидели, где есть недочеты» и над чем российским спортсменам необходимо работать.

«Действительно, многие ведущие спортсменки сделали шаг вперед в части презентации и качества скольжения. Но нужно понимать: отрабатывать четверные прыжки и одновременно в равной степени совершенствовать скольжение и художественную часть — это колоссальный объем работы. Тем не менее, если правила таковы, значит, мы будем подстраиваться и усиливать вторую оценку».

Петр Гуменник (Фото: Joosep Martinson / Getty Images)

По мнению Сихарулидзе, основная причина ошибки Петросян — «отсутствие опыта выступлений на крупнейших международных турнирах в последние годы». Он отметил, что у него сложилось очень приятное впечатление от Олимпийских игр: «Мы не увидели предвзятого отношения к нашим спортсменам. Ребята выступали так, будто этих четырех лет отсутствия на международной арене не было».