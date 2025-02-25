В РФС назвали ущербом для лиги уход Карпина из «Ростова»
С уходом Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова» Российская премьер-лига (РПЛ) потеряет «конкурентность», такое мнение в разговоре с «РБК Спортом» выразил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
«Мы потеряем конкурентность в чемпионате. Неизвестно, что будет с молодыми футболистами, которых Карпин подготовил, и вообще непонятно, что будет с командой. Осталось 12 туров, было бы логично доработать, но значит, случилось что-то такое, что не позволило ему остаться. Я не могу решать за Карпина, где дальше ему стоит работать. Понятно, что, пока сборная России вне официальных соревнований, ему лучше работать в клубе. Пользы для российского футбола было бы больше», — сказал Колосков.
Колосков отметил, что от отставки Карпина с поста в «Ростове» ничего хорошего «не приходится ожидать».
«Сказав, что отставка стала неожиданной, я бы слукавил, потому что время от времени такая информация поступала из СМИ. Но, честно говоря, для меня это абсолютно нежелательная отставка, как для болельщика футбола, который следит, смотрит и анализирует этот вид спорта. Конечно, с его уходом мы можем потерять очень хорошую команду «Ростова», потому что ушел Данил Глебов, теперь главный тренер. Ожидать ничего хорошего от этого не приходится», — отметил Колосков.
Карпин 25 февраля покинул пост главного тренера «Ростова». Он заявил, что хочет сосредоточиться на работе в национальной команде. Новым главным тренером «Ростова» назначили 43-летнего испанца Джонатана Альбу, который работал в штабе Карпина.
56-летний Карпин тренирует сборную России с августа 2021 года. В первый раз он возглавил «Ростов» в 2017 году. После подписания контракта с РФС он покинул пост, но вскоре после отстранения сборной от турниров вернулся в клуб РПЛ.
Прошлым летом Карпин продлил контракт со сборной России на четыре года. Из-за санкций ФИФА и УЕФА команда с 2022 года проводит только товарищеские матчи.
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