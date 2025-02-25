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Эксклюзив

В РФС назвали ущербом для лиги уход Карпина из «Ростова»

По мнению Вячеслава Колоскова, пока сборная России отстранена от международных соревнований, для футбола страны было бы лучше, если бы Валерий Карпин возглавлял клуб РПЛ
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

С уходом Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова» Российская премьер-лига (РПЛ) потеряет «конкурентность», такое мнение в разговоре с «РБК Спортом» выразил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«Мы потеряем конкурентность в чемпионате. Неизвестно, что будет с молодыми футболистами, которых Карпин подготовил, и вообще непонятно, что будет с командой. Осталось 12 туров, было бы логично доработать, но значит, случилось что-то такое, что не позволило ему остаться. Я не могу решать за Карпина, где дальше ему стоит работать. Понятно, что, пока сборная России вне официальных соревнований, ему лучше работать в клубе. Пользы для российского футбола было бы больше», — сказал Колосков.

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Валерий Карпин

Колосков отметил, что от отставки Карпина с поста в «Ростове» ничего хорошего «не приходится ожидать».

«Сказав, что отставка стала неожиданной, я бы слукавил, потому что время от времени такая информация поступала из СМИ. Но, честно говоря, для меня это абсолютно нежелательная отставка, как для болельщика футбола, который следит, смотрит и анализирует этот вид спорта. Конечно, с его уходом мы можем потерять очень хорошую команду «Ростова», потому что ушел Данил Глебов, теперь главный тренер. Ожидать ничего хорошего от этого не приходится», — отметил Колосков.

Карпин 25 февраля покинул пост главного тренера «Ростова». Он заявил, что хочет сосредоточиться на работе в национальной команде. Новым главным тренером «Ростова» назначили 43-летнего испанца Джонатана Альбу, который работал в штабе Карпина.

56-летний Карпин тренирует сборную России с августа 2021 года. В первый раз он возглавил «Ростов» в 2017 году. После подписания контракта с РФС он покинул пост, но вскоре после отстранения сборной от турниров вернулся в клуб РПЛ. 

Прошлым летом Карпин продлил контракт со сборной России на четыре года. Из-за санкций ФИФА и УЕФА команда с 2022 года проводит только товарищеские матчи.

«Ростов» ушел на зимний перерыв на седьмом месте в чемпионате России, набрав 26 очков.

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Теги
Альвина Цаканян
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Ростов сборная России по футболу Валерий Карпин
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