Семин предложил Карпина на пост главного тренера «Манчестер Сити»

Валерий Карпин 25 февраля покинул пост главного тренера «Ростова». Юрий Семин назвал неожиданной отставку специалиста

Валерий Карпин (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «РБК Спорта» заявил, что хотел бы видеть возглавляющего сборную России Валерия Карпина в качестве кандидата на пост главного тренера английского «Манчестер Сити».

«Я бы его хотел увидеть сейчас в «Манчестер Сити». Гвардиола, видимо, в «Сити» исчерпал себя. Конечно, было бы замечательно, если бы Валерий пришел туда и начал работать. Давайте будем говорить о больших масштабах и остановимся на этом», — заявил Семин.

Он отметил, что уход Карпина с «Ростова» стал неожиданным. «Но вполне возможно, что есть какие-то гарантии, что национальная сборная будет играть в официальных матчах и что УЕФА вернет нашу команду. Может быть, поэтому ему нужно сконцентрироваться на одной команде».

Семин положительно оценил работу Карпина в «Ростове», несмотря на отсутствие титулов. «Ростов» хорошо играл, Карпин хорошо воспитывал игроков для других команд. Он провел хорошую работу. Тренер оценивается тогда, когда выигрывает какой-то титул. В «Ростове» это не удалось, но я бы признал его работу хорошей», — заключил он.

Карпин 25 февраля покинул пост главного тренера «Ростова». Он заявил, что хочет сосредоточиться на работе в национальной команде.

«Манчестер Сити» с 2016 года возглавляет испанский тренер Хосеп Гвардиола. Однако в нынешнем сезоне специалист, который выиграл с командой шесть чемпионатов Англии, терпит неудачи. С начала сезона 2024/25 Гвардиола повторил свой антирекорд за тренерскую карьеру, проиграв в 14 играх во всех турнирах.