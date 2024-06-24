Карпин продлил контракт со сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин продлил контракт с РФС, сообщили «РБК Спорт» два не связанных между собой источника. Об этом также сообщает «Спорт Экспресс».
Соглашение продлено сразу на четыре года.
Карпин возглавляет национальную сборную с июля 2021 года. Последние два с лишним года команда участвует только в товарищеских матчах, так как от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА ее отстранили из-за боевых действий на Украине.
В РФС неоднократно заявляли о желании продолжить сотрудничество с тренером. По словам главы РФС Александра Дюкова, присутствие Карпина на посту главного тренера невозможно лишь при совместительстве в зарубежном клубе.
Карпин совмещает работу в сборной с должностью главного тренера клуба «Ростов». В первый раз он возглавил «Ростов» в 2017 году. После подписания контракта с РФС в августе 2021 года он покинул пост, но уже в марте, вскоре после отстранения сборной от турниров, вернулся в клуб РПЛ.
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