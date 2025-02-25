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Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» ради сборной России

Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

«В настоящее время ситуация складывается таким образом, что мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны — сборной России», — сказал Карпин.

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Футбол ФК Ростов Валерий Карпин
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