Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» ради сборной России
Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
«В настоящее время ситуация складывается таким образом, что мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны — сборной России», — сказал Карпин.
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