SVT узнал о призыве МОК допустить российских лыжников до отбора на Игры

В МОК хотят, чтобы российские и белорусские спортсмены смогли участвовать в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду-2026

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации зимних видов спорта допустить россиян и белорусов к участию в соревнованиях, чтобы они могли побороться за участие в Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на источник.

Отмечается, что МОК четко обозначил свои контакты с Международным союзом биатлонистов (IBU) и Международной федерацией лыжного спорта (FIS), которые сейчас не допускают россиян и белорусов даже в нейтральном статусе.

«Они не говорят: «Делайте это, иначе вы не получите от нас никакого финансирования». Но они очень ясно говорят, что хотят найти решение, чтобы нейтральные спортсмены могли участвовать в зимних Олимпийских играх. Они действительно хотят сделать это и надеются, что мы скоро разрешим допуск нейтральным спортсменам, чтобы они могли пройти отбор на Олимпиаду», — сказал источник.

Источник добавил, что IBU и FIS оказались в трудном положении.

Глава IBU Олле Далин заявил, что вопрос участия россиян и белорусов не обсуждается. «Можно сказать, что есть мнение [МОК], что было бы хорошо иметь подобное [Играм в Париже] соглашение в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Но решение, которое мы приняли на данный момент, заключается в том, что Россия и Белоруссия являются отстраненными членами IBU», — сказал Далин.

В летних Олимпийских играх 2024 года в Париже приняли участие 15 российских спортсменов, завоевав одно серебро (Мирра Андреева и Диана Шнайдер в теннисе в парах).

Из зимних олимпийских видов в нейтральном статусе россияне сейчас могут выступать в ски-альпинизме.

Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) в декабре объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационном олимпийском турнире в нейтральном статусе. У них будет по одной квоте в каждом виде, список участников должен быть подан до конца февраля. Командный турнир на Олимпиаде россияне пропустят. До 28 февраля 2025-го Федерация фигурного катания на коньках России и Союз конькобежцев России должны подать список претендентов на нейтральный статус.