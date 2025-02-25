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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Овечкин заявил, что пауза на Турнир четырех наций помогла «Вашингтону»

Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
Капитан «Кэпиталз» отметил, что команде удалось отдохнуть, восстановиться и подготовиться ко второй части сезона. После паузы «Вашингтон» выиграл два матча чемпионата НХЛ с общим счетом 15:6
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Пауза в регулярном чемпионате НХЛ на Турнир четырех наций положительно сказалась на игроках «Вашингтон Кэпиталз». Об этом заявил капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, которого цитирует телеграм-канал его медиакоманды.

После возобновления сезона «Вашингтон» выиграл два матча с общим счетом 15:6. Овечкин в последней игре против «Эдмонтон Ойлерз» (7:3) сделал хет-трик.

«Понятное дело, усталость накапливалась. И сейчас то, что был перерыв 10–12 дней, сыграло на руку и нам, и всем остальным ребятам, которые не принимали участия в Турнире четырех наций», — сказал Овечкин.

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Спорт
Александр Овечкин

На турнир не вызвали ни одного игрока из «Вашингтона». «Там все было очень насыщенно, очень много тренировок. А здесь у нас получилось так, что удалось отдохнуть, восстановиться и подготовиться ко второй части сезона», — добавил Овечкин.

Турнир четырех наций с участием сборных Канады, США, Финляндии и Швеции прошел с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. Его выиграли канадцы.

«Вашингтон» набрал 84 очка в 57 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

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Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин Турнир четырех наций
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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