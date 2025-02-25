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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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НХЛ анонсировала матч «Кэпиталз» видео с Овечкиным «13 шагов до истории»

НХЛ анонсировала матч «Вашингтона» видео «13 шагов до истории» с голами Овечкина
Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
Российскому форварду нужно забросить еще 13 шайб, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории НХЛ. «Вашингтон» в следующем матче примет «Калгари» в ночь на 26 февраля
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

НХЛ в соцсети Х анонсировала следующий матч «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате против «Калгари Флэймз», выложив ролик с подборкой шайб, заброшенных капитаном «столичных» Александром Овечкиным.

«13 шагов до истории», — говорится в посте.

«Вашингтон» примет «Калгари» в ночь на 26 февраля. Команда набрала 84 очка в 57 матчах и занимает первое место в Восточной конференции.

На счету 39-летнего Овечкина 882 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 13, чтобы побить рекорд лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Овечкин в последней игре против «Эдмонтон Ойлерз» (7:3) сделал хет-трик.

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Хоккей НХЛ Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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