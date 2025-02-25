НХЛ анонсировала матч «Кэпиталз» видео с Овечкиным «13 шагов до истории»
НХЛ в соцсети Х анонсировала следующий матч «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате против «Калгари Флэймз», выложив ролик с подборкой шайб, заброшенных капитаном «столичных» Александром Овечкиным.
«13 шагов до истории», — говорится в посте.
«Вашингтон» примет «Калгари» в ночь на 26 февраля. Команда набрала 84 очка в 57 матчах и занимает первое место в Восточной конференции.
На счету 39-летнего Овечкина 882 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 13, чтобы побить рекорд лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).
Овечкин в последней игре против «Эдмонтон Ойлерз» (7:3) сделал хет-трик.
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