Овечкин оформил хет-трик и повторил рекорд Ягра
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз».
Третья шайба стала для Овечкина 882-й в матчах регулярного чемпиона. Российский нападающий сократил отставание от повтора рекорда канадца Уэйна Гретцки до 12 шайб (894).
Матч закончился со счетом 7:3 пользу «Вашингтона». Овечкин отличился на 28-й, 38-й и 57-й минутах.
Так как одна из шайб Овечкина стала победной, россиянин повторил рекорд чеха Яромира Ягра по количеству победных голов в карьере. Теперь у обоих по 135 таких шайб.
Ранее «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счетом 8:3 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. В том матче Овечкин очков не набрал.
«РБК Спорт» на основе статистических данных сделал прогноз, когда российский хоккеист побьет рекорд Гретцки. Если Овечкин сохранит темп в 0,66 шайбы за игру в этом сезоне, он должен побить рекорд канадца в ночь на 13 апреля по московскому времени в гостевой встрече с «Коламбус Блю Джекетс».
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