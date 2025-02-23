Овечкин оформил хет-трик и повторил рекорд Ягра

Одна из шайб Овечкина в матче «Вашингтона» с «Эдмонтом» оказалась победной — благодаря этому россиянин повторил рекорд Яромира Ягра по количеству победных голов в карьере. До рекорда Гретцки Овечкину осталось 12 голов

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз».

Третья шайба стала для Овечкина 882-й в матчах регулярного чемпиона. Российский нападающий сократил отставание от повтора рекорда канадца Уэйна Гретцки до 12 шайб (894).

Матч закончился со счетом 7:3 пользу «Вашингтона». Овечкин отличился на 28-й, 38-й и 57-й минутах.

Так как одна из шайб Овечкина стала победной, россиянин повторил рекорд чеха Яромира Ягра по количеству победных голов в карьере. Теперь у обоих по 135 таких шайб.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счетом 8:3 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. В том матче Овечкин очков не набрал.

«РБК Спорт» на основе статистических данных сделал прогноз, когда российский хоккеист побьет рекорд Гретцки. Если Овечкин сохранит темп в 0,66 шайбы за игру в этом сезоне, он должен побить рекорд канадца в ночь на 13 апреля по московскому времени в гостевой встрече с «Коламбус Блю Джекетс».