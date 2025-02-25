Мостовой заявил, что Карпин «подставил» «Ростов»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России не понимает, зачем нужно было уходить из «Ростова», чтобы сосредоточиться на национальной команде, которая играет только товарищеские матчи

Александр Мостовой (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что Валерий Карпин подставил «Ростов», покинув команду за несколько дней до возобновления чемпионата России после зимнего перерыва. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Для чего [Карпин покинул «Ростов»]? Чтобы сосредоточиться на матчах против Таиланда, Монголии, Кореи (смеется)? Конечно, он подставил «Ростов», и других вопросов быть не должно. Я не понимаю, зачем люди создают велосипед там, где уже давно все устроено, просто ужас», — сказал Мостовой.

Карпин 25 февраля покинул «Ростов», заявив, что хочет сосредоточиться на работе в национальной команде. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц, в свою очередь, отметил, что «интересы отдельных клубов не могут быть превыше интересов сборной».

Новым главным тренером «Ростова» назначили 43-летнего испанца Джонатана Альбу, который работал в штабе Карпина.

«Ростов» ушел на зимний перерыв на седьмом месте в чемпионате России, набрав 26 очков. В 19-м туре команда 2 марта примет московское «Динамо».

Из-за санкций ФИФА и УЕФА сборная России с 2022 года проводит только товарищеские матчи. На этот год у команды пока запланированы матчи с Замбией (март), Нигерией (6 июня) и Белоруссией (10 июня).