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«Ростов» назвал замену Карпину

Испанец Джонатан Альба сменил Валерия Карпина в «Ростове»
Новым главным тренером «Ростова» назначили 43-летнего испанца Джонатана Альбу, который более пяти лет работал в штабе Валерия Карпина
Джонатан Альба
Джонатан Альба (Фото: телеграм-канал ФК «Ростов»)

Испанец Джонатан Альба назначен главным тренером «Ростова». Об этом сообщается в телеграм-канале команды.

43-летний испанец сменил на этом посту Валерия Карпина, который покинул команду, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.

Альба работал в штабе Карпина в «Ростове» с начала 2018 года в должности главного аналитика. В 2021-м вместе с тренером перешел в национальную команду России, а в 2022-м вернулся в «Ростов».

Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» ради сборной России
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Валерий Карпин

Также Альба в прошлом работал в тренерском штабе сборной Румынии.

«Ростов» ушел на зимний перерыв на седьмом месте в чемпионате России, набрав 26 очков.

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Футбол ФК Ростов Валерий Карпин Джонатан Альба
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