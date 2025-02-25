«Ростов» назвал замену Карпину
Испанец Джонатан Альба назначен главным тренером «Ростова». Об этом сообщается в телеграм-канале команды.
43-летний испанец сменил на этом посту Валерия Карпина, который покинул команду, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.
Альба работал в штабе Карпина в «Ростове» с начала 2018 года в должности главного аналитика. В 2021-м вместе с тренером перешел в национальную команду России, а в 2022-м вернулся в «Ростов».
Также Альба в прошлом работал в тренерском штабе сборной Румынии.
«Ростов» ушел на зимний перерыв на седьмом месте в чемпионате России, набрав 26 очков.
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