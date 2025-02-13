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Сборная России по футболу сыграет домашние матчи с Замбией и Нигерией

РФС: сборная России по футболу сыграет с Замбией и Нигерией
В марте команда Валерия Карпина сыграет в Москве с Замбией, 6 июня — с Нигерией, 10 июня — с Белоруссией
Главный тренер сборной России Валерий Карпин
Главный тренер сборной России Валерий Карпин (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

У сборной России по футболу запланированы товарищеские матчи с командами Замбии, Нигерии и Белоруссии, сообщила пресс-служба РФС.

Игра с замбийцами пройдет в марте в Москве, точное время и место объявят дополнительно.

С нигерийцами команда Валерия Карпина встретится на своем поле 6 июня, а с белорусами 10 июня — в гостях. Места проведения сообщат позднее.

Сборная России, отстраненная от международных турниров с 2022 года, занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, Белоруссия — 98-е, Замбия — 87-е, Нигерия — 44-е.

С белорусами российская команда играла в Минске в июне 2024-г

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Анна Сатдинова
Футбол сборная России по футболу Замбия Нигерия сборная Белоруссии по футболу
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