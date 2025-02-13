Сборная России по футболу сыграет домашние матчи с Замбией и Нигерией
У сборной России по футболу запланированы товарищеские матчи с командами Замбии, Нигерии и Белоруссии, сообщила пресс-служба РФС.
Игра с замбийцами пройдет в марте в Москве, точное время и место объявят дополнительно.
С нигерийцами команда Валерия Карпина встретится на своем поле 6 июня, а с белорусами 10 июня — в гостях. Места проведения сообщат позднее.
Сборная России, отстраненная от международных турниров с 2022 года, занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, Белоруссия — 98-е, Замбия — 87-е, Нигерия — 44-е.
С белорусами российская команда играла в Минске в июне 2024-г
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