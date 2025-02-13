РФС: сборная России по футболу сыграет с Замбией и Нигерией

Сборная России по футболу сыграет домашние матчи с Замбией и Нигерией

В марте команда Валерия Карпина сыграет в Москве с Замбией, 6 июня — с Нигерией, 10 июня — с Белоруссией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

У сборной России по футболу запланированы товарищеские матчи с командами Замбии, Нигерии и Белоруссии, сообщила пресс-служба РФС.

Игра с замбийцами пройдет в марте в Москве, точное время и место объявят дополнительно.

С нигерийцами команда Валерия Карпина встретится на своем поле 6 июня, а с белорусами 10 июня — в гостях. Места проведения сообщат позднее.

Сборная России, отстраненная от международных турниров с 2022 года, занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, Белоруссия — 98-е, Замбия — 87-е, Нигерия — 44-е.

С белорусами российская команда играла в Минске в июне 2024-г