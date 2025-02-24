Дегтярев сообщил об отсуженных у МОК $5 млн

Министр считает, что с международными организациями надо общаться в том числе с помощью юристов и судиться в случае отстранения

Михаил Дегтярев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Россия отсудила у Международного олимпийского комитета (МОК) почти $5 млн за 2022 год, заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, которого цитирует «Матч ТВ».

«Если нас отстраняют — мы судимся. Сейчас мы отсудили у МОК хорошие деньги за 2022 год. Почти $5 млн. Надо в юридическом ключе вести диалог с международными организациями. Я говорил это с первого дня. У нас увеличился штат юристов», — сказал Дегтярев.

Министр отметил, что российские спортсмены вряд ли попадут на Игры-2026 в полном составе из-за пропуска отборочных соревнований. Но на Олимпиаде в Лос-Анджелесе у сборной «всё будет хорошо», уверен он.

ОКР неоднократно оспаривал в швейцарских судах решения МОК, с отдельными исками обращались российские федерации по разным видам спорта, отмечает ТАСС. Также ОКР подавал иск из‑за невыплаченной МОК доли по маркетинговой программе, пишет «Матч ТВ».