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Британский кандидат в главы МОК не исключил возвращения России на турниры

Кандидат в главы МОК Коу не исключил возвращения России в случае своего избрания
Себастьян Коу, которого бывший глава ОКР Станислав Поздняков называл «самым известным русофобом в спорте», заявил, что «гораздо лучше иметь людей в спорте, чем держать их вне соревнований»
Себастьян Коу
Себастьян Коу (Фото: Fabrice Coffrini - Pool / Getty Images)

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Себастьян Коу не исключил, что после его возможного избрания и урегулирования конфликта на Украине российские спортсмены вернутся на мировую арену. Об этом он заявил в интервью Пирсу Моргану.

«Если мы дойдем до ситуации, а я надеюсь, что так и будет, когда будет достигнуто мирное соглашение и оно удовлетворит обе стороны… Если до этого дойдет, то гораздо лучше иметь людей в спорте, чем держать их вне соревнований», — цитирует Коу Inside the Games.

Коу назвал «олицетворением наивности» мнения от том, что спорт должен быть вне политики. «Политика — это суть жизни, спорт — это суть жизни. На самом деле, если мы умны, то в спорте нужно налаживать еще более тесные политические отношения», — отметил британец.

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Выборы нового главы МОК запланированы на 20 марта. Помимо британца, на пост претендуют еще шесть кандидатов.

Коу — двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 м (1980, 1984 годы) и двукратный серебряный призер на 800-метровке.

В 2015 году Коу возглавил международную федерацию легкой атлетики. В ноябре того же года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была отстранена из-за допинг-скандала, ее восстановили только в марте 2023-го. Однако российские спортсмены все еще не могут выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Несмотря на рекомендации МОК, они пропустили Олимпиаду в Париже. Коу тогда почти сразу заявил, что позиция организации не изменилась и россияне не получат допуска на Игры.

Бывший президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков называл Коу «самым известным русофобом в спортивном мире».

В октябре 2024 года в комитете по делам молодежи и спорта Верховной рады Украины заявляли, что Коу обещал не допускать россиян на международные соревнования ни под национальным, ни под нейтральным флагом. Российские власти неоднократно осуждали ограничения в отношении российских спортсменов и заявляли о недопустимости «политизации спорта».

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Иван Витченко Иван Витченко
Международный олимпийский комитет (МОК) МОК Себастьян Коу отстранение спортсменов Россия
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