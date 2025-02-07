Гашек назвал огромной ошибкой возможный допуск россиян на Олимпиаду

Сборной России по хоккею продлили отстранение от международных турниров, но решение по Олимпиаде еще не принято. Гашек, регулярно критикующий НХЛ за отношение к россиянам, призвал не допустить их участия в Играх-2026

Доминик Гашек (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Международный олимпийский комитет (МОК) и Италия не должны допускать россиян на Игры 2026 года, заявил в соцсети X чемпион Олимпиады в Нагано в составе сборной Чехии Доминик Гашек.

По словам Гашека, это будет «большой ошибкой» и сделает Олимпиаду «рекламой» военной операции на Украине.

Международная федерация хоккея (IIHF) 4 февраля продлила отстранение россиян, но решение по Олимпиаде будет принимать МОК.

Специальный представитель ФХР Павел Буре ранее заявил, что вопросом допуска займется уже новый руководитель МОК, которого изберут 20 марта.

Гашек с 2022 года регулярно призывает отстранять россиян и критикует НХЛ за то, что российские хоккеисты продолжают играть в лиге. На предложение Вячеслава Фетисова «по-честному» вернуть заработанные в КХЛ деньги Гашек ответил отказом.

В то же время другой чешский чемпион Нагано — Владимир Ружичка в мае 2024-го говорил, что его беспокоят санкции к российскому хоккею из-за ситуации на Украине, поскольку спортсмены ни в чем не виноваты.