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Гашек назвал огромной ошибкой возможный допуск россиян на Олимпиаду

Гашек: допуск российских хоккеистов на Олимпиаду будет огромной ошибкой
Сборной России по хоккею продлили отстранение от международных турниров, но решение по Олимпиаде еще не принято. Гашек, регулярно критикующий НХЛ за отношение к россиянам, призвал не допустить их участия в Играх-2026
Доминик Гашек
Доминик Гашек (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Международный олимпийский комитет (МОК) и Италия не должны допускать россиян на Игры 2026 года, заявил в соцсети X чемпион Олимпиады в Нагано в составе сборной Чехии Доминик Гашек.

По словам Гашека, это будет «большой ошибкой» и сделает Олимпиаду «рекламой» военной операции на Украине.

Международная федерация хоккея (IIHF) 4 февраля продлила отстранение россиян, но решение по Олимпиаде будет принимать МОК.

Специальный представитель ФХР Павел Буре ранее заявил, что вопросом допуска займется уже новый руководитель МОК, которого изберут 20 марта.

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Гашек с 2022 года регулярно призывает отстранять россиян и критикует НХЛ за то, что российские хоккеисты продолжают играть в лиге. На предложение Вячеслава Фетисова «по-честному» вернуть заработанные в КХЛ деньги Гашек ответил отказом.

В то же время другой чешский чемпион Нагано — Владимир Ружичка в мае 2024-го говорил, что его беспокоят санкции к российскому хоккею из-за ситуации на Украине, поскольку спортсмены ни в чем не виноваты.

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Анна Сатдинова
Хоккей сборная России по хоккею Олимпиада-2026
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