Критиковавший сборную Глушенков заявил об отсутствии конфликта с Карпиным

Футболист в прошлом году говорил, что ему было бы интереснее тренироваться с бразильцами в «Зените», чем играть с Вьетнамом. По словам Глушенкова, СМИ сделали эту его фразу «горячее», а в сборную он поедет с удовольствием

Максим Глушенков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Футболист «Зенита» Максим Глушенков, ранее критиковавший соперников сборной России, заявил Sport24, что у него нет никакого конфликта с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

В прошлом году Глушенков говорил, что ему было бы интереснее тренироваться с бразильскими легионерами «Зенита», чем выступать за сборную против команд вроде Вьетнама и Таиланда. Позднее Карпин все равно вызвал Глушенкова в сборную, чтобы «глаза в глаза» поговорить с футболистом, но тот получил травму.

«Ни конфликта, ни вопросов, ни какой-то личной истории. Все это слишком переоценено СМИ. Я футболист, он главный тренер. Во-вторых, мое мнение — это мое мнение. Оно зависит только от меня», — сказал Глушенков.

По словам футболиста, он с удовольствием поедет в сборную, если его вызовут в следующий раз.

Глушенков отметил, что многим не понравились слова о том, что ему интереснее тренироваться в «Зените», чем ездить в сборную. «Но смысл этой фразы полностью поменяли, сделав ее горячее. Я могу привести другой пример, с которым точно все согласятся. Когда сборная играла с Брунеем, «Зенит» поехал в Турцию — играть с «Фенербахче». Где по факту будет интереснее?» — заключил футболист.