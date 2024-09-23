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Глушенков ответил на слова Карпина о желании поговорить «глаза в глаза»

Глушенков заявил, что всегда готов поговорить с Карпиным «глаза в глаза»
Карпин вызвал на сбор Глушенкова, который ранее критиковал выбор соперников для сборной России. Тренер заявил, что хочет поговорить с полузащитником «глаза в глаза». Глушенков сказал, что никогда не уходит от разговоров
Максим Глушенков
Максим Глушенков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Лучший бомбардир РПЛ Максим Глушенков заявил «Матч ТВ», что «всегда готов» к прямому разговору с главным тренером сборной Валерием Карпиным, который вызвал его на сбор пообщаться «тет-а-тет» после критики.

Глушенков был в расширенном составе на сентябрьский сбор, но пропустил его из-за перелома руки. Позднее полузащитник «Зенита» сказал, что такие матчи, как со сборной Вьетнама, его не мотивируют и он лучше потренируется с одноклубниками. Карпин вызвал Глушенкова на октябрьский сбор и сказал, что хочет поговорить «глаза в глаза» и понять его позицию.

«Всегда готов. Никогда не ухожу от разговоров», — сказал Глушенков.

Футболист отметил, что играть за сборную своей страны — «большая честь» и если он нужен на поле команде и тренеру, то поедет.

Глушенков за карьеру провел единственный матч за сборную в сентябре 2022 года против Киргизии (2:1).

Карпин вызвал критиковавшего матчи сборной Глушенкова на октябрьский сбор
Спорт
Максим Глушенков

В июле комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин заявил, что между Карпиным и игроком возник конфликт из-за его отказа выходить на замену в концовке матча.

Глушенков позднее в интервью Нобелю Арустамяну сказал, что дело было «не так», но рассказывать о том эпизоде он не хочет, хотя «отчасти» признает свою вину, но извиняться не готов.

Глушенков в межсезонье перешел из «Локомотива» в «Зенит» и забил за петербургский клуб девять голов в восьми матчах.

Сборная России из-за санкций УЕФА с 2022 года проводит только товарищеские матчи.

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Анна Сатдинова
Футбол сборная России по футболу Валерий Карпин Максим Глушенков
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