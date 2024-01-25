Китаянка не пустила украинку в финал Australian Open

Чжэн Циньвэнь обыграла Даяну Ястремскую со счетом 6:4, 6:4 и впервые вышла в финал турнира «Большого шлема», где встретится с белоруской Ариной Соболенко

Даяна Ястремская (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Украинка Даяна Ястремская проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь в полуфинале Australian Open, который проходит в Мельбурне.

Ястремская, попавшая в основную сетку из квалификации и занимающая 93-е место в рейтинге, уступила со счетом 4:6, 4:6.

В финале китаянка сыграет с действующей чемпионкой турнира белоруской Ариной Соболенко.

В новой версии рейтинга WTA Чжэн Циньвэнь поднимется в топ-10.

21-летняя Чжэн Циньвэнь — 15-я ракетка мира, победительница двух турниров WTA, на «Больших шлемах» ее лучшим результатом был четвертьфинал US Open в прошлом году.

Ястремская стала всего пятой теннисисткой открытой эры, дошедшей до полуфинала турнира «Большого шлема» из квалификации. На счету 23-летней уроженки Одессы три победы на турнирах WTA в карьере.

Украинки никогда не выходили в финал Australian Open.