Соболенко победила Гауфф и второй раз подряд вышла в финал Australian Open

Белоруска Соболенко второй раз подряд вышла в финал Australian Open

В полуфинале действующая победительница турнира обыграла первую ракетку США Кори Гауфф — 7:6 (7:2), 6:4

Арина Соболенко (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Действующая чемпионка Australian Open белоруска Арина Соболенко второй раз подряд вышла в финал турнира «Большого шлема» в Мельбурне, переиграв американку Кори Гауфф.

Соболенко, вторая ракетка мира, победила Гауфф (4) со счетом 7:6 (7:2), 6:4, взяв реванш за поражение в финале последнего US Open.

В финале Соболенко сыграет с украинкой Даяной Ястремской (93) или китаянкой Чжэн Циньвэнь (15).

Соболенко стала первой теннисисткой после Серены Уильямс, вышедшей в финал Australian Open два раза подряд. Уильямс сделала это в 2016 и 2017 годах.

В случае победы в финале Соболенко будет первой, кто выиграет в Мельбурне два раза подряд, после другой белоруски Виктории Азаренко (2012, 2013).

Из россиянок лучше всех на турнире выступила Анна Калинская, которая дошла до четвертьфинала.