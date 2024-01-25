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Белоруска Соболенко второй раз подряд вышла в финал Australian Open

Соболенко победила Гауфф и второй раз подряд вышла в финал Australian Open
В полуфинале действующая победительница турнира обыграла первую ракетку США Кори Гауфф — 7:6 (7:2), 6:4
Арина Соболенко
Арина Соболенко (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Действующая чемпионка Australian Open белоруска Арина Соболенко второй раз подряд вышла в финал турнира «Большого шлема» в Мельбурне, переиграв американку Кори Гауфф.

Соболенко, вторая ракетка мира, победила Гауфф (4) со счетом 7:6 (7:2), 6:4, взяв реванш за поражение в финале последнего US Open.

В финале Соболенко сыграет с украинкой Даяной Ястремской (93) или китаянкой Чжэн Циньвэнь (15).

Россиянка Калинская не смогла пробиться в полуфинал Australian Open
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Анна Калинская

Соболенко стала первой теннисисткой после Серены Уильямс, вышедшей в финал Australian Open два раза подряд. Уильямс сделала это в 2016 и 2017 годах.

В случае победы в финале Соболенко будет первой, кто выиграет в Мельбурне два раза подряд, после другой белоруски Виктории Азаренко (2012, 2013).

Из россиянок лучше всех на турнире выступила Анна Калинская, которая дошла до четвертьфинала.

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Анна Сатдинова
теннис Australian Open Арина Соболенко
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