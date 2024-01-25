Белоруска Соболенко второй раз подряд вышла в финал Australian Open
Действующая чемпионка Australian Open белоруска Арина Соболенко второй раз подряд вышла в финал турнира «Большого шлема» в Мельбурне, переиграв американку Кори Гауфф.
Соболенко, вторая ракетка мира, победила Гауфф (4) со счетом 7:6 (7:2), 6:4, взяв реванш за поражение в финале последнего US Open.
В финале Соболенко сыграет с украинкой Даяной Ястремской (93) или китаянкой Чжэн Циньвэнь (15).
Соболенко стала первой теннисисткой после Серены Уильямс, вышедшей в финал Australian Open два раза подряд. Уильямс сделала это в 2016 и 2017 годах.
В случае победы в финале Соболенко будет первой, кто выиграет в Мельбурне два раза подряд, после другой белоруски Виктории Азаренко (2012, 2013).
Из россиянок лучше всех на турнире выступила Анна Калинская, которая дошла до четвертьфинала.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы