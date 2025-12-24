 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Плющенко заявил, что тратил ₽5 млн в год на Костылеву

Плющенко: на Костылеву уходило ₽5 млн в год из бюджета академии
Плющенко прекратил сотрудничество с Костылевой на фоне конфликта с ее матерью. Он пообещал, что пересмотрит подход к тратам на фигуристов
Елена Костылева
Елена Костылева (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что его академия тратила 5 млн руб. в год на фигуристку Елену Костылеву, с которой тренер ранее завершил сотрудничество. Об этом он сообщил «РИА Новости».

«Чтобы всем было понятно, на фигуристку Костылеву уходило 5 млн руб. в год из бюджета академии «Ангелы Плющенко». Фактически из нашего с Яной Рудковской семейного бюджета. И это никто не ценит, все думают, что так и должно быть», — сказал Плющенко.

Тренер отметил, что академия может позволить себе тратить деньги на поощрение молодых фигуристок, однако теперь после произошедшего он, «скорее всего, будет менять подход».

Ранее стало известно, что Плющенко завершил работу с 14-летней Костылевой из-за конфликта с ее матерью. 25 ноября он подал жалобу на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на Ирину Костылеву. Плющенко утверждал, что мать его подопечной регулярно нарушала правопорядок, например, позволяла себе жестокое обращение с собственным ребенком, чему есть видеодоказательства.

В прошлом сезоне Костылева победила на первенстве России и в финале юниорского Гран-при. В этом она выиграла этап Гран-при в Москве и заняла второе место в Омске. С декабря спортсменка тренируется с Софьей Федченко.

