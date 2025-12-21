Костылева перешла к новому тренеру после конфликта ее матери с Плющенко

Софья Федченко рассказала, что начнет работу с Еленой Костылевой после того, как фигуристка восстановится после операции

Елена Костылева (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Российская фигуристка Елена Костылева перешла от двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко к Софье Федченко. Об этом Sport24 рассказала новый тренер спортсменки.

Плющенко 21 декабря сообщил о прекращении работы с Костылевой после конфликта с ее матерью Ириной Костылевой.

«Встретились с Ириной и Леной. Обсудили возможные условия нашего сотрудничества, план подготовки к первенству России. Договорились, что, когда рана Лены заживет после операции, — начнем работу», — сказала Федченко.

Федченко отметила, что ее не пугают предыдущие истории Ирины Костылевой с тренерами дочери. «В свободное время я читаю книги, а не фигурнокатательные чаты. Это развлечение для родителей на трибунах», — отметила она.

Ирина Костылева регулярно критикует в своем телеграм-канале Плющенко и его академию фигурного катания. Например, после недавнего этапа юниорского Гран-при в Москве, где ее дочь заняла второе место, Костылева написала, что «на льду у Лены с Плющенко полное фиаско».

Плющенко 25 ноября сообщил, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на Ирину Костылеву. Двукратный олимпийский чемпион утверждал, что мать его подопечной регулярно нарушала правопорядок, например, позволяла себе жестокое обращение с собственным ребенком, чему есть видеодоказательства.

В прошлом сезоне 14-летняя Костылева выиграла первенство России и финал юниорского Гран-при России, в нынешнем — победила на этапе Гран-при в Москве и была второй в Омске.