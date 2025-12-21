 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Наполи Болонья 1 2,15 x 3,25 2 3,95 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Кристал Пэлас 1 1,57 x 4,05 2 5,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,1 x 3,8 2 3,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,56 x 55 2 2,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Спорт⁠,
0

Костылева перешла к новому тренеру после конфликта ее матери с Плющенко

Елена Костылева перешла от Евгения Плющенко к Софье Федченко
Софья Федченко рассказала, что начнет работу с Еленой Костылевой после того, как фигуристка восстановится после операции
Елена Костылева
Елена Костылева (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Российская фигуристка Елена Костылева перешла от двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко к Софье Федченко. Об этом Sport24 рассказала новый тренер спортсменки.

Плющенко 21 декабря сообщил о прекращении работы с Костылевой после конфликта с ее матерью Ириной Костылевой.

«Встретились с Ириной и Леной. Обсудили возможные условия нашего сотрудничества, план подготовки к первенству России. Договорились, что, когда рана Лены заживет после операции, — начнем работу», — сказала Федченко.

Плющенко завершил работу с Костылевой после конфликта с ее матерью
Спорт
Елена Костылева и&nbsp;Евгений&nbsp;Плющенко

Федченко отметила, что ее не пугают предыдущие истории Ирины Костылевой с тренерами дочери. «В свободное время я читаю книги, а не фигурнокатательные чаты. Это развлечение для родителей на трибунах», — отметила она.

Ирина Костылева регулярно критикует в своем телеграм-канале Плющенко и его академию фигурного катания. Например, после недавнего этапа юниорского Гран-при в Москве, где ее дочь заняла второе место, Костылева написала, что «на льду у Лены с Плющенко полное фиаско».

Плющенко 25 ноября сообщил, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на Ирину Костылеву. Двукратный олимпийский чемпион утверждал, что мать его подопечной регулярно нарушала правопорядок, например, позволяла себе жестокое обращение с собственным ребенком, чему есть видеодоказательства.

В прошлом сезоне 14-летняя Костылева выиграла первенство России и финал юниорского Гран-при России, в нынешнем — победила на этапе Гран-при в Москве и была второй в Омске.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Теги
Персоны
фигурное катание Евгений Плющенко Елена Костылева
Евгений Плющенко фото
Евгений Плющенко
тренер по фигурному катанию, спортсмен, фигурист
3 ноября 1982 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Плющенко завершил работу с Костылевой после конфликта с ее матерью
Спорт
Плющенко фразой «такого ада не встречал» описал конфликт с Костылевой
Спорт
Плющенко анонсировал переговоры с фигуристкой Костылевой
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Российских пилотов Ми-26 задержали в аэропорту Туниса Общество, 16:24
Bloomberg рассказал о роли Chevron в венесуэльском кризисе Политика, 16:22
Кремль решил поздравить Трампа с Новым годом и Рождеством Политика, 16:13
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Депутат извинился за грубую критику конкурса «Молодежная столица России» Общество, 15:55
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
Минобороны рассказало о новой тактике танкистов при прорыве в ДНР Политика, 15:34
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Росздравнадзор проверит данные о впавшем в кому советнике главы HH.ru Общество, 15:20
Во Франции усилили охрану ферм с устрицами и улитками перед Рождеством Общество, 15:16
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
В Париже ответили на заявление Кремля о диалоге с Макроном Политика, 15:13
Кержаков опубликовал ответ ФИФА по спорному голу в матче с Германией Спорт, 15:11
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05