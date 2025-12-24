 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,5 x 3,65 2 2,65 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Египет ЮАР 1 2 x 3 2 4,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,95 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Олимпиада-2026⁠,
0

Гарт заявила, что Латвия сразу отказалась принимать российских саночников

Гарт: Латвия сразу отказалась приглашать российских саночников на Кубок мира
Сюжет
Олимпиада-2026
МИД Латвии перед этапом Кубка мира в Сигулде объявил персонами нон грата 14 россиян. Глава Федерации санного спорта России сказала, что латвийская сторона сразу отказалась давать приглашения россиянам
Российский саночник Матвей Пересторонин
Российский саночник Матвей Пересторонин (Фото: Steffen Proessdorf / imago images / Global Look Press)

Латвийская сторона сразу отказалась дать приглашения россиянам на этап Кубка мира в Сигулде, заявила ТАСС президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

По словам Гарт, некоторое время назад ФССР запросила у латвийцев приглашения для оформления виз на соревнования, которые пройдут в начале января.

«В ответном письме, подписанном президентом Федерации санного спорта Латвии Клавсом Васксом, было отмечено, что в соответствии с действующими постановлениями кабмина Латвии выдача въездных виз гражданам Российской Федерации для участия в спортивных мероприятиях невозможна», — сказала Гарт.

Она отметила, что в письме было также указано на невозможность въезда по шенгенской визе другой страны без предварительного оформления электронного разрешения на поездку.

В среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила о запрете въезда в страну 14 российским спортсменам. Ее советник уточнила агентству LETA, что решение принято в связи с предстоящим этапом Кубка мира в Сигулде.

Латвия запретила въезд российским спортсменам перед квалификацией ОИ
Спорт
Александр&nbsp;Горбацевич

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов назвал действия латвийских властей ожидаемыми, но призвал «разобраться с этим бардаком». «Это уже не беспредел, беспредел был раньше. Запрет на въезд в страну российским спортсменам — это изощренная форма издевательства», — сказал Фетисов Vseprosport.

Международная федерация (FIL) допустила к участию в отборе на Олимпиаду шесть россиян, но 17 декабря, перед этапом Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде, отозвала допуск у Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой из-за возможного несоответствия критериям нейтральности. Другими допущенными саночниками были Матвей Пересторонин, Павел Репилов и Дарья Олесик.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов

Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии

Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы

Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах

Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
санный спорт
Материалы по теме
Роднина рассказала о невозможности поехать на Олимпиаду из-за санкций
Спорт
Петросян и Гуменник включили в график еще один турнир перед Олимпиадой
Спорт
FIS дала нейтральный статус российскому вице-чемпиону Олимпиады
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
Ски-альпинист Филиппов заявил, что может выиграть медаль Олимпиады-2026 Спорт, 15:28
В КГБ Белоруссии рассказали о работе Протасевича разведчиком Политика, 15:20
Посланник Трампа заявил об отсутствии у США цели завоевать Гренландию Политика, 15:13
Когда придет время беспилотного транспорта РБК и Kaspersky, 15:10
Путин попросил Набиуллину чаще посещать заседания правительства Политика, 15:05
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
11 коллекций российских брендов, которые пригодятся и после Нового года Стиль, 15:02
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Путин заявил о намерении укреплять институты федерализма Политика, 15:01
Путин приехал в Дом правительства Политика, 15:01
Гарт заявила, что Латвия сразу отказалась принимать российских саночников Спорт, 14:59
Гидрометцентр сообщил о резком повышении температуры в Москве 24 декабря Общество, 14:58
ЗПИФы недвижимости стали доступнее: почему «‎неквалам» это интересно Инвестиции, 14:45
Ментально в 1990-х или на скоростях 2020-х. Тест РБК и WB для бизнеса, 14:43
Собянин рассказал о планах строительства метро в Москве до 2030 года Недвижимость, 14:41