Гарт заявила, что Латвия сразу отказалась принимать российских саночников
Латвийская сторона сразу отказалась дать приглашения россиянам на этап Кубка мира в Сигулде, заявила ТАСС президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.
По словам Гарт, некоторое время назад ФССР запросила у латвийцев приглашения для оформления виз на соревнования, которые пройдут в начале января.
«В ответном письме, подписанном президентом Федерации санного спорта Латвии Клавсом Васксом, было отмечено, что в соответствии с действующими постановлениями кабмина Латвии выдача въездных виз гражданам Российской Федерации для участия в спортивных мероприятиях невозможна», — сказала Гарт.
Она отметила, что в письме было также указано на невозможность въезда по шенгенской визе другой страны без предварительного оформления электронного разрешения на поездку.
В среду министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила о запрете въезда в страну 14 российским спортсменам. Ее советник уточнила агентству LETA, что решение принято в связи с предстоящим этапом Кубка мира в Сигулде.
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов назвал действия латвийских властей ожидаемыми, но призвал «разобраться с этим бардаком». «Это уже не беспредел, беспредел был раньше. Запрет на въезд в страну российским спортсменам — это изощренная форма издевательства», — сказал Фетисов Vseprosport.
Международная федерация (FIL) допустила к участию в отборе на Олимпиаду шесть россиян, но 17 декабря, перед этапом Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде, отозвала допуск у Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой из-за возможного несоответствия критериям нейтральности. Другими допущенными саночниками были Матвей Пересторонин, Павел Репилов и Дарья Олесик.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса
Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов
Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии
Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы
Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах
Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая