Трем российским саночникам запретили участвовать в этапе Кубка мира в США
Международная федерация санного спорта (FIL) отозвала допуск к соревнованиям у трех российских спортсменов — Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Они собирались выступить в эти выходные на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде.
Исполнительный совет FIL принял решение исключить Горбацевича, Мазур и Шамову из списка допущенных к соревнованиям спортсменов, после того как были представлены «новые доказательства» их несоответствия критериям нейтральности. В FIL не раскрыли характер этих доказательств, но источник агентства, заявил, что это касается отношения спортсменов к специальной военной операции.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в конце октября частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) и шести российских спортсменов, которые обжаловали отстранение от международных соревнований. CAS постановил, что спортсмены могут выступать в нейтральном статусе.
Нейтральный статус в итоге получили Горбацевич, Мазур, Шамова, Матвей Пересторонин, Павел Репилов, Дарья Олесик, а также несколько тренеров.
