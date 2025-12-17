Трем российским саночникам запретили участвовать в этапе Кубка мира в США

Трем российским саночникам из шести запретили участвовать в этапе КМ в США

Международная федерация санного спорта отозвала допуск у Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой из-за возможного несоответствия критериям нейтральности

Александр Горбацевич (Фото: Jan Hetfleisch / Bongarts / Getty Images)

Международная федерация санного спорта (FIL) отозвала допуск к соревнованиям у трех российских спортсменов — Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Они собирались выступить в эти выходные на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде.

Исполнительный совет FIL принял решение исключить Горбацевича, Мазур и Шамову из списка допущенных к соревнованиям спортсменов, после того как были представлены «новые доказательства» их несоответствия критериям нейтральности. В FIL не раскрыли характер этих доказательств, но источник агентства, заявил, что это касается отношения спортсменов к специальной военной операции.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в конце октября частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) и шести российских спортсменов, которые обжаловали отстранение от международных соревнований. CAS постановил, что спортсмены могут выступать в нейтральном статусе.

Нейтральный статус в итоге получили Горбацевич, Мазур, Шамова, Матвей Пересторонин, Павел Репилов, Дарья Олесик, а также несколько тренеров.