Шесть российских саночников допустили к отбору на Олимпиаду
Шесть российских саночников смогут выступить на первых отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Италии, которые пройдут на трассе Игр-2026 в Кортина-д'Ампеццо. Об этом «РИА Новости» сообщил начальник сборной Артем Петраков.
На соревнования поедут Александр Горбацевич, Матвей Пересторонин, Павел Репилов, София Мазур, Ксения Шамова и Дарья Олесик. Также допуск получили несколько тренеров.
«Это будет международная тренировочная неделя, совмещенная с тестовым квалификационным мероприятием, потому что они проверяют трассу перед Олимпиадой», — объяснил Петраков.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в конце октября частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) и шести российских спортсменов, которые обжаловали отстранение от международных соревнований. CAS постановил, что спортсмены могут выступать в нейтральном статусе.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин