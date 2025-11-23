Шесть российских саночников допустили к отбору на Олимпиаду в Италии

Три саночника и три саночницы примут участие в первом отборочном соревновании, которое пройдет на олимпийской трассе в Кортина-д'Ампеццо. Ранее CAS допустил российских саночников на турниры в нейтральном статусе

Александр Горбацевич (Фото: Adam Pretty / Getty Images)

Шесть российских саночников смогут выступить на первых отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Италии, которые пройдут на трассе Игр-2026 в Кортина-д'Ампеццо. Об этом «РИА Новости» сообщил начальник сборной Артем Петраков.

На соревнования поедут Александр Горбацевич, Матвей Пересторонин, Павел Репилов, София Мазур, Ксения Шамова и Дарья Олесик. Также допуск получили несколько тренеров.

«Это будет международная тренировочная неделя, совмещенная с тестовым квалификационным мероприятием, потому что они проверяют трассу перед Олимпиадой», — объяснил Петраков.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в конце октября частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) и шести российских спортсменов, которые обжаловали отстранение от международных соревнований. CAS постановил, что спортсмены могут выступать в нейтральном статусе.